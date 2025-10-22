盧秀燕要媒體多報購物節 臉書被灌爆：台中豬瘟現形還有心情？

盧秀燕今出席記者會賣力宣傳台中購物節。（市府提供）

台中養豬場今爆驗出非洲豬瘟病毒、成台灣防疫破口，市長盧秀燕下午賣力宣傳後天要登場的台中購物節，面對媒體緊追疫情還要媒體「多報導購物節」，挨批態度輕慢，臉書貼文也停留在昨天未更新，大批網友湧進盧秀燕臉書，怒嗆「又是你們台中」、「台中成豬瘟破口還有心情辦購物節」、「一小塊肉驗出全國僅見的瘦肉精，死上百頭豬不知道非洲豬瘟」、「不會又是中央的錯吧」。

台中今爆非洲豬瘟，使台灣嚴守7年的非洲豬瘟防疫成績破功，事態嚴重，中央單位及養豬重點縣市如臨大敵，造成防疫破口的台中市下午雖辦記者會說明，但盧秀燕未親自坐鎮、反出席台中購物節宣傳記者會，面臨媒體緊追非洲豬瘟疫情時，盧還回應「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，引發外界質疑市府防疫態度過於輕忽。

因她的臉書貼文停留在昨天、今日未見更新，沒有非洲豬瘟相關提醒及說明，大批網友湧入灌爆她臉書，不少人怒問「又是台中」、「又神隱了」。

針對她寧願出席購物節記者會、也不主持非洲豬瘟記者會對外說明，更讓大批網友不滿，怒問「豬瘟現形還有心情辦購物節嗎」、「宣傳購物節比檢驗豬隻還重要嗎」、「只會炒作購物節，豬瘟都不管」、「這種緊急時刻居然優先宣傳購物節，台灣的經濟因你們造成的破口要失去多少商機」、「中央在開防疫會議，她在辦購物節」。

更有網友諷刺問「一小塊肉驗出全國僅見的瘦肉精，死上百頭豬不知道非洲豬瘟」、「又要推給賴清德了嗎」、「市長怠惰螺絲掉滿地，全台都在擔心沒有焢肉飯跟滷肉飯可以吃了」；還有網友傳「有政府，會做事。盧市府，會打鼓」，諷刺味濃厚。

