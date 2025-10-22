防堵非洲豬瘟疫情 環境部啟動全國廚餘應變作為

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，農業部宣布全面禁止廚餘養豬，環境部也同步啟動全國廚餘應變處理作為。（資料照）

台中爆發非洲豬瘟，為防範疫情擴散，環境部今晚表示，即日起配合農業部全面禁止使用廚餘餵飼豬隻公告，同步啟動全國廚餘應變處理作為，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。

環境部指出，廚餘禁止養豬之後，將優先採行肥料化及能源化再利用方式，轉化為有機肥料及再生能源，輔以焚化或掩埋等安全去化方式，確保廚餘妥善處理。

請繼續往下閱讀...

環境部已督促各縣市政府依地方特性，因地制宜擬定廚餘清運計畫，協助原廚餘養豬場清運對象，如學校、機關、軍方、矯正機構及事業等，由縣市環保局招標委託將廚餘運送至環保局指定地點，確保廚餘不再進入養豬場，且不造成環境污染。

環境部強調，地方政府因應廚餘禁止養豬之後，相關清運及處理等應變措施所需之經費，環境部已協調農業部協助，確保全國廚餘去化順暢。環境部並呼籲全民加強廚餘源頭減量，共同為防堵非洲豬瘟盡一份力量。

環境部也建議，廚餘為民眾每日產生，全民應從日常生活做起，落實「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」的減量原則，共同減少廚餘產生，建立「綠色飲食」的生活習慣，從源頭減少食物浪費。

