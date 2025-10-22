北市環局內湖、木柵、北投3焚化廠 10/23-29免費銷毀非家戶養豬廚餘

台北市環保局今（22）日指出，農業部為防止非洲豬瘟，宣布即日起全面禁止廚餘養豬，環保局為緊急協助北市產源單位妥善去化所產生之「養豬廚餘」，自23日起至29日止，開放台北市3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘。（環保局提供）

台北市環保局今（22）日指出，農業部為防堵非洲豬瘟，宣布即日起全面禁止廚餘養豬，環保局為緊急協助北市產源單位妥善去化所產生之「養豬廚餘」，自23日起至29日止，開放台北市3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘；另家戶廚餘回收方式，仍維持現行分類回收規定，請市民將家戶堆肥廚餘及養豬廚餘交付清潔隊廚餘車分類回收。

環保局指出，北市餐廳、百貨、美食街、公司行號、飯店、旅館、市場、夜市、機關、學校、公司行號等非家戶產源，其無法再送交養豬場餵飼豬隻再利用之養豬廚餘，可於23日至29日期間，每日上午8時起至下午4時止，填妥廚餘進廠遞送聯單後，自行或委託合法清除機構緊急將養豬廚餘送至內湖、木柵或北投垃圾焚化廠傾卸銷毀，環保局將免收處理費用，以減輕緊急應變期間相關產源單位負擔。

環保局提醒，在緊急應變期間，各產源仍應依據廢棄物清理法規定，積極委託合法清除處理或再利用機構，俾於免費緊急處理期間屆滿後妥善清理再利用所產生之養豬廚餘，同時加強推動源頭減量工作，以減少食物浪費及清理再利用費用，環保局亦已彙整全國各縣市可再利用廚餘機構清冊提供參考。

環保局表示，養豬廚餘多是剩菜剩飯、下腳料、過期食品等，為因應2050淨零排碳目標，呼籲各機構、事業及市民朋友共同響應惜食措施，養成在家「吃多少、買多少、煮多少」，在外「吃多少，點（拿）多少，不浪費」習慣；如仍有養豬廚餘須排出，亦請確實瀝乾水分，共同為惜食減廢共同努力。如果有相關問題可電洽1999轉7284或7291。

