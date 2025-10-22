生態池營造不難！社區林業中心專書出版 推動「根經濟」

活動邀請台灣北中南東專家代表上臺拼圖象徵社區林業以「陪伴」為核心精神。（屏科大提供）

農業部林業及自然保育署與國立屏東科技大學社區林業中心今年已是第24年，今天發表3項重要成果，包括「社區林業專業陪伴團隊」正式亮相、《打造共好生活圈——營造生機盎然的生態池與人工濕地》手冊出版及社區林業中心網絡3個新據點亮相，手冊的撰寫者、柚園生態農場負責人林穎明指出，一切都是從做開始，其實只要轉念從景觀營造到生物多樣性，就會發現生態濕地的營造一點都不難，像是他的柚園，從雞舍和慣行農法的果園混種，到現在已復育螢火蟲，都是從著手做開始。

社區林業中心主持人、森林系教授陳美惠指出，24年成果今年由林保署公布了「社區林業專業陪伴團隊」，成員都是網羅公部門、學研單位、非營利組織、企業及民間達人等5大領域共120名專家，並公開於林業及自然保育署社區林業申辦網；至於網絡據點也新增3處，全台共9處據點完整覆蓋林業及自然保育署8個分署轄區，讓「地方互助、共榮共好」成為社區林業的新常態。

至於《打造共好生活圈——營造生機盎然的生態池與人工濕地》手冊，陳美惠指出，手冊主要是蒐羅5個社區或農場，以自身的改變轉型成為生態永續的社區，不僅可以傳承文化，還能保、復育原有的動植物，進而發展出在地特色的遊程的「根經濟」，還能減緩外流、創造就業，是個正向的循環。

林穎明整合多年田野實務與在地智慧，從生態觀察、原生植栽選擇、工程施工到後續維護，完整記錄台灣棲地營造的實踐經驗出版手冊，不僅提供技術指引，更傳達人與環境共學、共好的精神，期望成為全台社區推動永續行動的重要資源，他說，主要的核心概念就是要從只給人看的景觀，轉念至可以吸引動物如蝴蝶、蜻蜓前來的生態池，動手做就能開始了解其實並不難，讓整個園區的生物多樣性更佳豐富。

活動現場展示社區林業中心網絡據點成果。（屏科大提供）

林明穎發表《打造共好生活圈——營造生機盎然的生態池與人工濕地》手冊。（屏科大提供）

