    生活

    基隆河疏散門越堤道明早開啟 紅黃線停車10/23下午4時前駛離

    2025/10/22 21:23 記者董冠怡／台北報導
    明天（23日）清晨6點起，陸續重啟淡水河沿線疏散門（淡五之一號國順及淡六號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道。（水利處提供）

    台北市工務局水利工程處、交通局今晚宣布，颱風遠離及東北季風共伴效應程度降低，預報降雨量逐漸下修，河川水位持續下降，明天（23日）清晨6點起，陸續重啟淡水河沿線疏散門（淡五之一號國順及淡六號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道，停放於周邊道路紅、黃線的車輛，明天下午4點前駛離，否則將會拖吊。

    水利處表示，考量景美溪上游仍有持續降雨，而且景美溪沿線無涉及堤外便道通勤需求，因此景美溪沿線疏散門仍維持關閉，最新疏散門啟閉狀況可至水情資訊網站，或於官方LINE帳號「戀戀水綠臺北水利（@taipeiheo）」查詢。另提醒，河濱公園低水護岸及人行、自行車道仍有雜枝、淤泥及落葉，進入務必注意安全。

    交通局指出，原開放部分疏散門周邊紅黃線停車的路段，明天下午4點恢復禁停管制，停車格同步恢復收費，4點前未駛離而違規者，將依道路交通管理處罰條例，拖吊移置並處以罰鍰。

    至於淡水河沿線的新三之二號華翠至淡五號大稻埕疏散門，昨天已開啟。

