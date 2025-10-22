「搖滾台中」變驚嚇！18萬人湧文心公園傳蜂蟄 用三角錐圍蜂群

民眾在搖滾台中會場遭蜂蟄，就醫後回現場，發現主辦單位竟只用三角椎圍蜂群（紅圈處）。（議員陳雅惠提供）

台中市府日前舉辦「搖滾台中」，新聞局統計2天活動吸18萬人嗨翻，但多名市議員質疑活動當天發生民眾遭蜂螫送醫事件，向醫護站求助卻被告知「自行就醫」，事後回到現場，主辦單位僅用三角錐圍起蜂群，「蜂群怎可能關得住」，安全警戒形同虛設，「搖滾台中」變「驚嚇台中」。

台中市副市長鄭照新表示，市府將檢討第一線同仁的應變流程，並要求記錄與回報，以做為改進依據，避免類似事件再度發生。新聞局長欒治誼則說，經了解後，事件救護站有簡單處理，當時也要幫送醫，但民眾說要自行前往，會再了解追蹤案件，並在後續活動中加強安全巡查與現場應變。

請繼續往下閱讀...

台中市議員蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、謝家宜、陳俞融在議會關切市府舉辦活動安全維護。陳雅惠指出，10月11日「搖滾台中」在文心森林公園登場，卻發生多起民眾遭蜂螫事件送醫，她接獲民眾陳情，當天女兒被蜜蜂叮到眼皮，向醫護站求助，卻被告知「自行就醫」，未留下聯絡方式追蹤，到附近醫院就醫時，已有不少人被蜂蟄就醫。當天活動有數萬人參加，事後回到現場發現僅用三角錐圍起，蜂群依舊飛舞，安全警戒形同虛設。

陳雅惠質疑，若僅讓民眾自行就醫，設醫護站的意義何在？市府在安全預防、現場應變與責任釐清上都明顯失職，要求釐清醫護外包契約、保險內容與責任歸屬，並強化活動前防蜂巡查與緊急通報機制，「不要讓搖滾台中變成驚嚇台中」。

蕭隆澤也說，市府舉辦活動應把民眾安全擺第一，得標廠商皆須依法投保公共意外險，若有民眾受傷，主辦單位與保險公司都應積極處理、追蹤後續，不能讓市民受傷卻求助無門。

議員質疑，主辦單位僅用三角錐圍起蜂群，「蜂群怎可能關得住」，安全警戒形同虛設。（議員陳雅惠提供）

多名議員質疑民眾在搖滾台中被蜂蟄，成「驚嚇台中」。（記者蘇孟娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法