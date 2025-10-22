為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雨神稍歇！大規模劇烈降雨解除 明迎風面仍有雨

    2025/10/22 21:24 記者林志怡／台北報導
    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    受東北季風與低壓系統影響，近期北台灣連日大雨不斷，不過中央氣象署今天指出，台灣東方的低壓已逐漸往南遠離，接下來幾天雨勢將逐漸趨緩，但受東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區仍需注意降雨，尤其明後兩天水氣偏多，仍需注意局部大雨或豪雨。

    中央氣象署預報員葉致均說明，今日北部、宜蘭、花蓮持續有降雨發生，但已較前幾日緩和，且原位於台灣東方的低壓系統，已經往南移動到台灣東南側，預期未來幾天出現明顯降雨的機率逐漸降低，中央氣象署也將於今晚9時，解除較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。

    20日至今日晚間8時，新竹以北、宜蘭地區有明顯降雨發生，尤其雙北山區、宜蘭南澳有強降雨，台北鞍部累積雨量達1427毫米，新北市也達到1000毫米以上，宜蘭超過900毫米、基隆與桃園超過600毫米。葉致均提醒，雖低壓逐漸往南遠離，但在低壓的帶動下，仍持續有水氣往台灣移動。

    葉致均說，未來一週台灣仍將持續處於東北季風影響的環境，迎風面地區容易有降雨發生，尤其明後2天水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢持續，有局部大雨或豪雨發生機會，桃園以北、花蓮也有局部大雨。

    雖週六東北季風略有減弱，但短暫的空擋期間，基隆北海岸、宜花與北部山區持續有雨，週日晚間起受到冷高壓南下影響，週日、下週一迎風面的北部、東半部地區再度轉雨，下週一後水氣逐步減少，雨區逐漸縮小至基隆北海岸、東半部及大台北山區。

    氣溫方面，受到東北季風影響，北部地區未來一週持續偏涼，夜間清晨氣溫僅21至22度，白天氣溫則落在25度上下，中南部地區、花東等相對溫暖，白天氣溫可達28至32度，夜間清晨氣溫約24至25度。

    未來溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    過去累積雨量及風力。（圖為中央氣象署提供）

