中市營養午餐停用溫體豬 北市不跟進：優先採用國產可溯源肉品

台中1家養豬場確診非洲豬瘟，台中市教育局今（22日）宣布啟動防疫因應作為，校園午餐一律使用CAS冷凍豬肉產品，並自23日起禁止使用溫體豬肉來源至11月30日止。台北市教育局晚間表示，北市重視食安，午餐使用肉類都是國產可溯源，會建議學校視情況以其他蛋白質來源替換。

教育局說，學校午餐所使用肉類食材均採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉追溯碼等「三章一Q」認證食材；各校並要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

教育局指出，學校午餐菜單依「學校午餐食物內容及營養基準」規劃，兼顧營養均衡與食材安全，除優先使用國產可溯源肉品外，也可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足。

教育局說，已請各校及團膳業者在兼顧營養與安全原則下，彈性調整菜單與食材來源，維持午餐品質穩定；為提升資訊透明，各校每日午餐食材資訊均登錄於「教育部校園食材登錄平台」，也介接酷課APP，即時公開午餐食材資訊，家長可隨時查詢每日菜色與食材溯源，掌握孩子的飲食安全。

北市府重申，守護學童健康是施政的首要任務，教育局會同產業發展局、衛生局與動物保護處，每年辦理跨局處食安查核台北市供膳場所，今年迄今查核73場，將持續將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。

