週四北台灣濕涼 北海岸、大台北山區留意局部豪雨

週四桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區並恐有局部豪雨。（資料照）

週四（23日）桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區有明顯陣雨，並恐有局部豪雨，竹苗、花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨；北部及東北部整天濕涼，氣溫介於21至26度。

中央氣象署預報，週四水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區有明顯陣雨，並有局部豪雨發生的機率，桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況、注意安全。

氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於21至26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，白天高溫約28至32度。離島天氣：澎湖陰天，氣溫24至28度，金門多雲時陰，氣溫21至25度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至22度。

中央氣象署提醒，台南以北及東半部沿海空曠地區，還有各離島容易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中苗栗至雲林沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪，沿海浪高可來到3至6米，非必要請勿前往海邊活動。

紫外線方面，週四全台皆為「中、高量級」。

未來兩天天氣，天氣風險公司指出，東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍涼、水氣偏多。基隆北海岸、東北部及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨。桃園以北、東部地區亦有短暫陣雨，竹苗、東南部及中南部山區偶有零星降雨。北部與宜花白天約 24至28度，中部25至28度，南部與台東29至32度。

空氣品質方面，週四東北季風影響，環境風場為東北風，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏、花東空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週四北部及東北部氣溫介於21至26度左右，其他地區低溫23至25度，白天高溫約28至32度。（擷取自中央氣象署網站）

週四全台紫外線皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週四竹苗、宜蘭空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏、花東空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

