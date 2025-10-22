2025台北國際發明展 勤益科大奪1金、2銀、3銅

勤益科大陳紹賢老師研發的「進給平台精度感測系統」，榮獲「台北國際發明展」金牌。（勤益科大提供）

國立勤益科技大學透過「國際發明展校代表甄選」機制，選拔優秀專利作品代表學校參與國際發明展競賽，甫落幕的「台北國際發明展」中，參賽師生的作品共榮獲1金、2銀、3銅的優異成績，展現學校在研發創新上的實力。

其中獲得金牌作品，是由機械工程系陳紹賢老師研發的「進給平台精度感測系統」奪得，該系統整合多組感測器與卡爾曼濾波演算法，能即時監測摩擦力變化並預測精密機械傳動誤差，解析度高達5μm，預測準確率達90%，未來可應用於精密機械、半導體與生醫設備等產業。

銀牌部分，分別由電子工程系施金波老師研發的「指尖訓練裝置及訓練方法」與工業工程管理系李國義老師研發的「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」獲得。施金波老師的發明針對中風患者體感功能缺損問題，設計可居家使用的「CuTouch Station」系統，結合觸覺震動、聲音與視覺刺激，協助患者進行多模態感知復健，實現遠距照護與數據追蹤。李國義老師的作品則利用Wi-Fi或藍牙遙控系統啟動車輛空調與電動車窗，有效排除高溫與有毒氣體，讓車廂迅速降溫，兼具創意與實用性。

銅牌獎由三組團隊獲得，分別是官振豐與楊鎮遠的「具有生物質阻燃劑的熱塑性複合材料」、姚宇桐的「多輸出降壓轉換器」，以及何境峰的「製造工廠AI輔助即時擬真實境服務系統方法及其應用」。這些作品充分展現跨領域整合與綠色科技創新的精神，涵蓋永續材料、電子電源設計與AI智慧製造等多面向技術應用。

勤益科大校方指出，學校每年舉辦發明展甄選活動，挑選出優秀作品代表學校參加台北國際發明展及海外賽事，如德國紐倫堡國際發明展、韓國首爾國際發明展等，期能以科研實力鏈結全球舞台。

勤益科大電子工程系施金波老師（右）的「指尖訓練裝置及訓練方法」，榮獲「台北國際發明展」銀牌，上台領獎。（勤益科大提供）

