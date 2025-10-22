台中爆非洲豬瘟 竹市廚餘三大類清運防疫情擴散

台中爆發疑似非洲豬瘟，新竹市配合農業部相關防疫政策，有關廚餘清運政策也分三大類，請市民配合。（新竹市府提供）

台中市出現非洲豬瘟疫情，新竹市雖無疫情，但已成立非洲豬瘟跨局處應變小組，全力防堵疫情，由於中央已禁止廚餘養豬，近期將出現廚餘大量增加需消化情形，竹市環保局請市民配合廚餘清運處理政策、避免疫情擴散，同時應從源頭減量，籲市民愛物惜食，避免浪費、減少廚餘產生。

竹市動保所表示，非洲豬瘟發病豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟出血，尤以淋巴結、腎臟和腸黏膜最明顯，目前尚無藥物可供治療及疫苗施打；且非洲豬瘟病毒十分頑強，可存在於豬舍環境中1個月、在冷凍豬肉中更能長達1000天，因該病主要以接觸傳染為主，目前除全面禁止廚餘養豬，也針對牧場環境、車輛及人員加強消毒與管制，籲民眾配合豬隻禁運禁宰防疫措施。

請繼續往下閱讀...

另因應農業部宣布「廚餘禁止用於養豬、禁止畜牧場收運廚餘」政策，竹市也執行廚餘清運規劃，包括一般家戶沿線收運廚餘不受影響，由環保局定點清運廚餘的社區仍正常運作；原本由團膳公司或畜牧場直接收運廚餘的學校及機關，由環保局委託的民間廠商協助清運廚餘，已申請停止隨水費徵收垃圾清除處理費的大型社區且由畜牧場載運廚餘者，則請社區自行委託清除機構載運廚餘至環保局指定場所。

而工廠、餐廳、旅館、診所等事業單位及已申請停止隨水費徵收垃圾清除處理費的社區，則自行委託民間清除機構載運廚餘到環保局指定場所。可電洽：（03）536-8920分機4021。

竹市環保局也請市民從源頭減量，籲愛物惜食，避免浪費、減少廚餘產生。（新竹市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法