    生活

    中捷橘線延伸海線可行性研究 今會勘11處預定站點

    2025/10/22 20:36 記者蘇金鳳／台中報導
    捷工局現勘機場捷運橘線延伸海線地區。（市府提供）

    捷工局現勘機場捷運橘線延伸海線地區。（市府提供）

    台中機場捷運（橘線）延伸海線地區深受海線民眾關心，捷運工程局正進行可行性研究作業，目前進行至期中階段，預計今年底前完成期中報告核定，並接續辦理期末作業。

    捷工局長蘇瑞文表示，橘延可行性研究總經費共2000萬元，中市府爭取交通部於今年1月24日同意核定補助1170萬元，餘830萬元則由市府自籌，此案已於今年6月9日決標。

    蘇瑞文表示，橘線延伸線規劃主軸在於提供海線地區民眾便利前往機場與市區之軌道運輸服務，目前初步規劃路線自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站重要交通樞紐，並銜接如港區藝術中心、三井OUTLET、梧棲漁港及台中海洋館等知名景點。

    捷運工程局目前進行可行性研究作業，蘇瑞文今（22）日與專業技術顧問團隊，前往橘線延伸線預定路線進行實地勘查，針對沿線可能路廊與站點規劃、土地現況、工程技術條件及交通轉乘配套等面向進行全面盤點與細部評估。

    捷工局指出，橘線延伸線有許多課題需要克服，包括與機場的銜接方式、清水台地縱坡檢討及清水車站前後路幅較小等，為進一步掌握路廊沿線現況，故此次現勘針對沿線11處預定站點進行勘查，依據運具轉乘需求與土地使用潛力研擬設站原則，並同時就高架與平面段道路斷面空間、鄰近既有建物分布等因素盤點潛在議題，透過實際踏勘有利於未來工程設計與財務評估作業。

