    首頁 > 生活

    海象不佳！金門小三通10/23續停航 民眾憂連假再現「機場難民」

    2025/10/22 20:11 記者吳正庭／金門報導
    金門港務處表示，10月23日金門小三通停航一天。（記者吳正庭攝）

    金門縣港務處表示，因海象不佳，明天（23日）金門小三通繼續停航1天。有旅客憂心，台灣光復節連假在即，恐怕金門機場又將出現「難民」，希望有關單位提前因應。

    港務處表示，金廈海域海象不佳，10月23日金門水頭港往返廈門五通港航班全日雙向停航，若天候影響減弱，達復航條件，會再行公告。

    「風神颱風」、「東北季風」共伴效應，造成金門小三通10月19日下午2點30分停航，接著20日全天停航、21日停航半天、22日全天停航；民眾預判，小三通1天入境約2000至3000名旅客，23日持續停航，至少累積4000至6000旅客入境，其中只要有一半中轉往台灣本島，台金空中交通勢將面臨龐大客潮，更何況實際數目遠大於此。

    旅客反映，日前教師節連假金門機場候補旅客爆棚殷鑑不遠，當時就從新聞看見旅客抱怨「這情形不是第1天，為什麼不能想出解決辦法？」、「回家路遙遙無期，變的像機場難民，到處流浪！」。

    旅客無奈的說，出門旅遊本該是從從容容的行程，實在不該為了1張回家的機票給弄的「連滾帶爬」般狼狽，希望交通部也好，金門縣政府也好，能做一些讓民眾有感的政策。

    金門小三通二十二日停航，但仍有部分旅客不放心，前往水頭碼頭大廳等候開航機會。（讀者提供）

