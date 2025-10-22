為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    4友邦大使訪團走訪新竹市體驗玻璃藝術 新竹公園湖畔料亭聽國樂

    2025/10/22 21:17 記者洪美秀／新竹報導
    拉丁美洲與加勒比海地區等4國大使訪團今天參訪新竹市，在台灣僅存的公園料亭新竹公園湖畔料亭聆聽國樂。（記者洪美秀攝）

    拉丁美洲與加勒比海地區等4國大使訪團今天參訪新竹市，在台灣僅存的公園料亭新竹公園湖畔料亭聆聽國樂。（記者洪美秀攝）

    拉丁美洲及加勒比海4個邦交國大使訪團今天來到新竹市，體驗吹玻璃，參觀玻工館及影博館，更在日式湖畔料亭聆聽新竹青年國樂團演奏，體驗台灣及新竹濃濃的藝文氣息。文化局長王翔郁說，邀請4國大使團來新竹市參觀，讓大使團體驗到新竹市除了是科技重鎮，也有獨特的藝文底蘊，未來也會促成與邦交國的交流與互訪。

    文化局說，大使團包括聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯共4國，走訪多處新竹市著名藝文場館訪團首站來到影像博物館（昔稱有樂館），這座日治後期所建的公有建築，是當時全台首座具有冷卻設備的歐化劇場，典雅的建築風格及保存的珍貴光影記憶，讓大使們彷彿穿越時光，認識新竹市獨特的歷史。訪團接著參訪玻璃工藝博物館、春室及黃瓊儀玻璃工坊等場館，親睹現代工藝與永續精神的結合，體驗手作吹玻璃。

    訪團也走訪新竹公園湖畔料亭，湖畔料亭興建於1931年，是新竹市重要的歷史建築，也是台灣僅存的公園料亭。大使們在傳統日式庭園的幽靜氛圍中，品嚐特色點心，聆聽新竹青年國樂團的精彩演奏。

    文化局說，透過電影藝術、玻璃工藝、歷史建築與國樂等多元媒介，讓大使團認識新竹市在古蹟活化與文化傳承上的成果，也搭起國際友誼橋梁。未來將持續深化與邦交國的交流與合作，提升新竹市在國際藝術與文化上的知名度。

    4國大使訪團參訪新竹市，體驗玻璃藝術創作。（記者洪美秀攝）

    4國大使訪團參訪新竹市，體驗玻璃藝術創作。（記者洪美秀攝）

    4國大使訪團在新竹公園湖畔料亭聆聽國樂。（記者洪美秀攝）

    4國大使訪團在新竹公園湖畔料亭聆聽國樂。（記者洪美秀攝）

    4國大使訪團參訪新竹市，體驗玻璃藝術創作。（記者洪美秀攝）

    4國大使訪團參訪新竹市，體驗玻璃藝術創作。（記者洪美秀攝）

