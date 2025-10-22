路基流失》台鐵平溪線11月底前平日停駛 假日行駛瑞芳至十分

台鐵平溪線路基今天上午坍滑100多公尺。（記者盧賢秀攝）

受持續強降雨影響，嶺腳至望古間（K9+820~920）路基坍方100多公尺，台鐵晚間表示，明天平溪線仍停駛，24至26日連假期間行駛瑞芳至十分間，十分至菁桐間啟動公路接駁；27日至11月30日搶修工程，週一至週五停駛，假日行駛瑞芳至十分間。

平溪線今天上午嶺腳車站附近路基坍滑了100公尺長，工務段人員下午到現場勘查後續搶災事宜。台鐵晚間表示，明天平溪線仍停駛，24日至26日光復節連假期間，行駛瑞芳至十分間，十分至菁桐間啟動公路接駁。

27日起至11月30日止搶修工程，週一至週五平溪線全線停駛、啟動公路接駁；週六、日，行駛瑞芳至十分間，十分至菁桐間啟動公路接駁。

接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。瑞芳站發車時刻為08:30、10:30、14:00及16:00，如18:00後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車輛。旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888或就近車站查詢最新列車資訊。

24至26日連假期間平溪線行駛瑞芳至十分間，十分至菁桐間啟動公路接駁；27日至11月30日搶修工程，週一至週五停駛，假日行駛瑞芳至十分間。（記者盧賢秀攝）

