光復賑災後昏倒插管！宜蘭善心老闆奇蹟好轉 集氣親友：好人一生平安

宜蘭縣五結鄉肥料廠老闆李耀全9月27日率員，運送物資到花蓮縣光復鄉賑災，疑吸入帶有病菌粉塵，返回宜蘭身體不適昏倒，送進加護病房急救，家屬到廟求神保佑，李耀全在插管12天後奇蹟似好轉，為他加油集氣的親友今天（22日）說，「好人一生平安」。

69歲李耀全是新德記肥料廠負責人，平時樂善好施，去年當選五結鄉模範父親。9月下旬馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，五結鄉各界勸募物資送暖，募到眾多物資卻苦無運送工具，李耀全挺身而出，提供自家3輛貨車載運，擔任駕駛身先士卒，兒子李暐勳也加入運送行列。

李耀全一行6人9月27日將物資送達花蓮光復，當晚返回宜蘭，李暐勳見到當地滿目瘡痍，隔天偕友再度到災區當了3天「鏟子超人」，成了畢生難忘救災經驗。

不過，李耀全去了一趟花蓮光復後感到不適，10月9日突然昏迷，被送到羅東博愛醫院急救，身上沒有傷口的他，被診斷出菌血症造成肝膿瘍，併發敗血症及呼吸衰竭，送進加護病房插管，性命危在旦夕。

李耀全在加護病房期間，女兒每天到地方信仰中心二結王公廟祈福，全家一度陷入愁雲慘霧，所幸歷經12天插管病情好轉，李耀全昨天已能自主呼吸，讓家屬喜出望外。二結王公廟董事長張明華今天到李家探視，對李耀全率員賑災善舉稱讚有加，直指好心有好報、好人一生平安。

李暐勳說，父親李耀全仍在加護病房觀察，感謝這段期間親友的加油集氣，希望父親早日康復返家，繼續為社會做善事。

宜蘭肥料廠老闆李耀全（中，披掛彩帶者）花蓮賑災後病危，如今奇蹟似好轉，親友見證好人一生平安。（李暐勳提供）

李耀全提供自家貨車將宜蘭五結捐助的物資運到花蓮。（圖李暐勳提供）

李耀全兒子李暐勳（左1）除了協助運送物資，後來也偕友到災區當起鏟子超人。（圖李暐勳提供）

