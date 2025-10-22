台南麻豆10戶老屋不修了 公所代拆啟動

麻豆公所委請廠商開始陸續拆除不修繕、申請代拆的災屋。（公所提供）

台南市丹娜絲風災至今逾3個月，復原工作持續進行，其中麻豆區不少舊式紅磚瓦老屋毀損，除了屋主自行拆除，由公所協調車輛幫忙載運營建廢棄磚瓦外，災戶也可委由政府媒合廠商代為拆除，麻豆區有10間家戶申請代拆，今天（22日）起由公所發包的廠商開始陸續拆除，解決受災戶找嘸工拆除及廢棄物清運的問題。

麻豆區長楊政舉表示，拆除的10間房屋多半是50年以上老屋，是歷史痕跡，蘊藏著屋主對老房子的珍貴回憶及情感，天災無情，但生活仍需繼續前進，屋主決定不修繕，忍痛拆屋，公所希望透過各項的協助，讓民眾儘早回復正常生活。

台南市工務局指出，災屋拆除方面，不分一般戶或弱勢戶，委由政府代拆，費用政府吸收；自行雇工拆除則補助2萬元，公所受理期限延長至10月底。委拆案件經區公所審核獲准即依序辦理拆除，加速協助民眾整理。目前南市災屋申請拆除578件，已拆除314件。

媒合政府營造商修繕災屋的有1019戶簽約，目前完工932戶。另外弱勢家庭360戶，由政府全額補助，目前271戶完成修繕，27戶施工中。

在屋損家園復原慰助金受理與核撥方面，南市受理4萬6千多件，累計核撥已逾12.4億元。受損車輛方面，各區公所合計受理10456件，南市交通局迄今複審完成9208件，累計撥款約7465萬元。農林漁牧救助，中央核定件數18367件，累計救助金額約12.2億元。

