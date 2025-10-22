為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟拍賣一度喊卡 雲林肉品市場毛豬拍定價曝光

    2025/10/22 19:58 記者李文德／雲林報導
    圖為雲林肉品市場近期拍賣狀況。（資料照，記者李文德攝）

    台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟，農業部祭出禁運禁宰等6措施。雲林縣肉品市場截至今天中午前已進場2051頭豬隻，雖拍賣期間一度因價格瞬間下滑而喊卡，最終晚間7點將進場豬全數拍賣完成，毛豬以每公斤86.13元作收。

    肉品市場總經理黃加安表示，中午12點前進場豬隻共2051頭，早上開始進行拍賣作業，不過10點開始農業部召開記者會，公布台中養豬場疑染感非洲豬瘟，消息傳出也讓拍賣場內的承銷商有預期心理，購買意願降低，約10點40分左右，價格一度瞬間下滑，11點立即請拍賣場停止交易。

    黃加安指出，全國肉品市場一起召開協調會議，同時與承銷、豬農展開三方媒合協調，與承銷商詢問願意購買毛豬頭數，更與豬農接洽確認同意後展開拍賣，希望穩定豬隻供應數量，大約12點多雲林肉品市場再次開始拍賣，拍賣過程間，價格起起伏伏，最終將近晚間7點今日進場豬隻完全拍賣結束。

    根據畜產行情資訊網資料顯示，雲林縣22日規格豬每公斤平均價格86.13元，以16至22日行情來看，21日是拍賣最高價，達96.65元，今天則是這七天以來最低價格，少了約11%。

    黃加安表示，拍賣的豬隻將立即屠宰，因此啟動調度機制，請冷凍運輸業者多派遣車輛，至少有4至5輛運輸車增加約10車次，協助將宰體再運，運出前也配合防檢署派駐的獸醫師人員檢驗，保障豬肉安全。至於農業部公告23至27日全國肉品市場停止交易，雲林29日恢復交易，屆時因毛豬供應、交易量都增加，價格是否有增減仍要觀察疫情發展情形。

