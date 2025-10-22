為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵平溪線坍方 週一到週五全面停駛到11/30

    2025/10/22 19:55 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵平溪線嶺腳車站附近地層滑動，鐵軌路基掏空100多公尺。（記者盧賢秀翻攝）

    台鐵平溪線嶺腳車站附近地層滑動，鐵軌路基掏空100多公尺。（記者盧賢秀翻攝）

    台鐵公司今晚（22日）宣布，平溪線持續暫停列車營運，啟動公路接駁措施。另外，嶺腳到望古之間路基流失，10月27到起至11月30日，週一到週五平溪線全線停駛，啟動公路接駁。週六、日，瑞芳往返十分間行駛，十分往返菁桐間啟動公路接駁。

    台鐵公司說，明天起協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站停靠公車站牌，並採折返方式行駛。瑞芳站發車時刻為08:30、10:30、14:00及16:00，如18:00後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車輛。

    10月24日至26日3天光復節連續假期期間，平溪線瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。另外，因嶺腳=望古間（K9+820~920）路基流失，工程搶修需要，自10月27日起至11月30日止，逢週一至週五平溪線全線停駛，啟動公路接駁。逢週六、日，瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

    旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播