台鐵平溪線坍方 週一到週五全面停駛到11/30

台鐵平溪線嶺腳車站附近地層滑動，鐵軌路基掏空100多公尺。（記者盧賢秀翻攝）

台鐵公司今晚（22日）宣布，平溪線持續暫停列車營運，啟動公路接駁措施。另外，嶺腳到望古之間路基流失，10月27到起至11月30日，週一到週五平溪線全線停駛，啟動公路接駁。週六、日，瑞芳往返十分間行駛，十分往返菁桐間啟動公路接駁。

台鐵公司說，明天起協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站停靠公車站牌，並採折返方式行駛。瑞芳站發車時刻為08:30、10:30、14:00及16:00，如18:00後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車輛。

請繼續往下閱讀...

10月24日至26日3天光復節連續假期期間，平溪線瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。另外，因嶺腳=望古間（K9+820~920）路基流失，工程搶修需要，自10月27日起至11月30日止，逢週一至週五平溪線全線停駛，啟動公路接駁。逢週六、日，瑞芳=十分間行駛，十分=菁桐間啟動公路接駁。

旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法