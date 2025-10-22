台中鈴蘭通散步納涼會10/25登場 變裝遊行首越柳川、沿途13市集

納涼會今年主題為「鈴蘭回驛」。（台灣中城再生文化協會提供）

台中舊城區年度盛會「2025鈴蘭通散步納涼會」，今年邁入第7屆，活動將於週六中午（25日）起延續到週日（26日）晚間6時，社團法人台灣中城再生文化協會說，今年封街規模創下歷年新高，將推出3場變裝遊行，也匯聚13大主題市集，讓中山路沿線舊市區繁華風華再現，成為融合歷史、文化、創意與社區能量的城市再生盛典。

納涼會今年主題為「鈴蘭回驛」，封街串聯台鐵台中站至中華路街區，長達1.3公里，台灣中城再生文化協會說，在全台灣最小的行政區（台中中區），創下全台規模最大封街文化節慶紀錄，街廓將高掛復刻4.5公尺高鈴蘭燈，遊行隊伍可能達900公尺，參加者穿戴復古服飾，重現日治時期與戰後台中繁華景象。

中城再生文化協會經理郭采柔今天說，遊行隊伍去年「從從容容、遊刃有餘止於柳川」，今年經中華里長廖榮中爭取，齊心戮力終於「連滾帶爬、轟轟烈烈地前進到中華路啦」，首度跨越柳川。

「鈴蘭通」名稱追溯至日治時期，1948年前，中山路為台中最繁華商業街道，透過散步納涼會，將歷史元素融入節慶，讓遊客在遊逛間認識城市發展脈絡。

「鈴蘭回驛」從週六中午起，陸續舉辦變裝遊行、精采舞台表演，從台中火車站前的中山路（鈴蘭通）起，一直穿越綠川、繼光街、自由路、市府路、平等街、三民路、興中街，沿線市集包括大墩鈴蘭通啤酒節等，遊客走一趟就能感受多元文化氛圍。

鈴蘭通散步納涼會週六登場，中山路高掛1948年活動報導。（記者黃旭磊攝）

