為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中鈴蘭通散步納涼會10/25登場 變裝遊行首越柳川、沿途13市集

    2025/10/22 20:03 記者黃旭磊／台中報導
    納涼會今年主題為「鈴蘭回驛」。（台灣中城再生文化協會提供）

    納涼會今年主題為「鈴蘭回驛」。（台灣中城再生文化協會提供）

    台中舊城區年度盛會「2025鈴蘭通散步納涼會」，今年邁入第7屆，活動將於週六中午（25日）起延續到週日（26日）晚間6時，社團法人台灣中城再生文化協會說，今年封街規模創下歷年新高，將推出3場變裝遊行，也匯聚13大主題市集，讓中山路沿線舊市區繁華風華再現，成為融合歷史、文化、創意與社區能量的城市再生盛典。

    納涼會今年主題為「鈴蘭回驛」，封街串聯台鐵台中站至中華路街區，長達1.3公里，台灣中城再生文化協會說，在全台灣最小的行政區（台中中區），創下全台規模最大封街文化節慶紀錄，街廓將高掛復刻4.5公尺高鈴蘭燈，遊行隊伍可能達900公尺，參加者穿戴復古服飾，重現日治時期與戰後台中繁華景象。

    中城再生文化協會經理郭采柔今天說，遊行隊伍去年「從從容容、遊刃有餘止於柳川」，今年經中華里長廖榮中爭取，齊心戮力終於「連滾帶爬、轟轟烈烈地前進到中華路啦」，首度跨越柳川。

    「鈴蘭通」名稱追溯至日治時期，1948年前，中山路為台中最繁華商業街道，透過散步納涼會，將歷史元素融入節慶，讓遊客在遊逛間認識城市發展脈絡。

    「鈴蘭回驛」從週六中午起，陸續舉辦變裝遊行、精采舞台表演，從台中火車站前的中山路（鈴蘭通）起，一直穿越綠川、繼光街、自由路、市府路、平等街、三民路、興中街，沿線市集包括大墩鈴蘭通啤酒節等，遊客走一趟就能感受多元文化氛圍。

    鈴蘭通散步納涼會週六登場，中山路高掛1948年活動報導。（記者黃旭磊攝）

    鈴蘭通散步納涼會週六登場，中山路高掛1948年活動報導。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播