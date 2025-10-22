為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟入侵 台中10/23起學校午餐禁溫體豬肉更禁打包

    2025/10/22 19:55 記者蘇孟娟／台中報導
    爆非洲豬瘟，台中23日起學校午餐禁溫體豬肉更禁打包。（記者蘇孟娟攝）

    台中市養豬場死亡豬隻檢驗出非洲豬瘟病毒，台中市教育局晚間宣布，學校午餐自明（23日）起禁止使用溫體豬肉，管制到11月30日止；同時即日起禁止師生打包午餐剩餘食物，以妥善處理及避免增加傳播風險；後續開放期程將視中央疫情發展與農業部公告滾動修正。

    因應非洲豬瘟案，台中市教育局晚間宣佈啟動防疫因應作為，要求學校把關午餐食材豬肉來源，除宣佈校園午餐一律使用CAS冷凍豬肉產品，並自23日起禁止使用溫體豬肉來源至11月30日止，同時即日起禁止師生打包午餐剩餘食物，學校廚餘交由環保局清潔隊或合法清除廠商妥善處理，以避免增加傳播風險。

    教育局表示，為強化校園食材把關，已請學校及午餐供應廠商配合中央相關防疫應變作為，並全面檢視肉品來源及掌握廚餘流向，確保廚餘不會用於養豬及使用到非法管道豬肉產品。

    教育局指出，若是各校對豬肉來源有疑慮，可暫時調整午餐菜單，改以魚、雞、蛋或豆製品為替代食材，兼顧飲食多樣性與營養均衡，並加強對學童宣導「惜食減量，減少廚餘產出」觀念。

    教育局強調，非洲豬瘟僅會感染豬隻，不會傳染給人類，市府持續落實午餐供應體系食材驗收、查核與登錄管理，並與衛生及農業單位保持密切聯繫，確保供餐安全穩定。

    教育局呼籲家長及民眾不必恐慌，校園午餐食材來源皆經嚴格把關與檢驗，學生用餐安全無虞，教育局將持續監控疫情發展，配合中央政策滾動調整防疫作為，共同守護學生健康與校園食品安全。

