為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    堵非洲豬瘟禁廚餘餵養 屏東業者憂「台灣純種黑豬」萎縮消失

    2025/10/22 20:02 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東黑豬產業以母豬及繁養殖仔豬為主。（記者陳彥廷攝）

    屏東黑豬產業以母豬及繁養殖仔豬為主。（記者陳彥廷攝）

    台灣邊境「能做的都做了」，把關雖嚴，非洲豬瘟病毒仍滲透入關，台中1家養豬場確診非洲豬瘟，對台灣豬產業影響甚大；病發豬場雖養白豬，但因使用廚餘餵養被視為可能管道，仍有早年飼養習慣的屏東黑豬產業也遭波及。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，全禁廚餘對台灣純種黑豬產業打擊甚鉅，可能萎縮甚至消失，希望政府能維持開放食品廠的事業廢棄物供應使用。

    屏東縣養豬頭數在100萬頭左右，約有17萬到18萬頭黑豬、為國內大宗產地，黑豬因高屏六堆客家族群早年在後院圈養、餵養廚餘為主，因族群封閉並未與外來豬雜交，也被視為「純種本土豬」；但在產業鏈轉型後，屏東現多為繁養殖用的母豬及仔豬，仔豬出生後就送往新竹、桃園等北部客家庄進行飼養肥成。

    「對黑豬產業影響非常大！」方志源說，黑豬古早就食用人類剩食，因黑豬養成時間久，至少1年以上，要養大到150公斤左右風味最佳，口味及香味不輸國際知名的伊比利豬或鹿兒島黑豬，相較白豬只要半年就可以長到120公斤出貨，成本與時間遠高於白豬，才採用廚餘，不過，2017年因應非洲豬瘟防檢疫廚餘被視為眾矢之的，屏東豬農意識來源不穩且隨時可能斷絕，逐漸轉用食品廠的事業廢棄物、下腳料等蒸煮後餵食。

    農業部今天公告，除廚餘外，動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料亦禁用，勢必造成植物性蛋白搶購潮，成本仍高，純種台灣豬恐因成本提高、無利潤致產業萎縮甚至消失。方志源表示，這5天是非常時期，已請會員以最高規格並提高餵食成本因應，會員在這些年皆逐漸轉型，在配合國家政策下，贊成禁用可能會混進來自疫區豬肉民生廚餘，但若確認為個案，還是希望後續開放動物性蛋白使用。

    農業部公告，除廚餘外，動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料亦禁用，勢必造成植物性蛋白搶購潮，業者擔憂，純種台灣豬恐因成本提高、無利潤致產業萎縮甚至消失。（記者陳彥廷攝）

    農業部公告，除廚餘外，動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料亦禁用，勢必造成植物性蛋白搶購潮，業者擔憂，純種台灣豬恐因成本提高、無利潤致產業萎縮甚至消失。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播