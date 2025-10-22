堵非洲豬瘟禁廚餘餵養 屏東業者憂「台灣純種黑豬」萎縮消失

屏東黑豬產業以母豬及繁養殖仔豬為主。（記者陳彥廷攝）

台灣邊境「能做的都做了」，把關雖嚴，非洲豬瘟病毒仍滲透入關，台中1家養豬場確診非洲豬瘟，對台灣豬產業影響甚大；病發豬場雖養白豬，但因使用廚餘餵養被視為可能管道，仍有早年飼養習慣的屏東黑豬產業也遭波及。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，全禁廚餘對台灣純種黑豬產業打擊甚鉅，可能萎縮甚至消失，希望政府能維持開放食品廠的事業廢棄物供應使用。

屏東縣養豬頭數在100萬頭左右，約有17萬到18萬頭黑豬、為國內大宗產地，黑豬因高屏六堆客家族群早年在後院圈養、餵養廚餘為主，因族群封閉並未與外來豬雜交，也被視為「純種本土豬」；但在產業鏈轉型後，屏東現多為繁養殖用的母豬及仔豬，仔豬出生後就送往新竹、桃園等北部客家庄進行飼養肥成。

請繼續往下閱讀...

「對黑豬產業影響非常大！」方志源說，黑豬古早就食用人類剩食，因黑豬養成時間久，至少1年以上，要養大到150公斤左右風味最佳，口味及香味不輸國際知名的伊比利豬或鹿兒島黑豬，相較白豬只要半年就可以長到120公斤出貨，成本與時間遠高於白豬，才採用廚餘，不過，2017年因應非洲豬瘟防檢疫廚餘被視為眾矢之的，屏東豬農意識來源不穩且隨時可能斷絕，逐漸轉用食品廠的事業廢棄物、下腳料等蒸煮後餵食。

農業部今天公告，除廚餘外，動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料亦禁用，勢必造成植物性蛋白搶購潮，成本仍高，純種台灣豬恐因成本提高、無利潤致產業萎縮甚至消失。方志源表示，這5天是非常時期，已請會員以最高規格並提高餵食成本因應，會員在這些年皆逐漸轉型，在配合國家政策下，贊成禁用可能會混進來自疫區豬肉民生廚餘，但若確認為個案，還是希望後續開放動物性蛋白使用。

農業部公告，除廚餘外，動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料亦禁用，勢必造成植物性蛋白搶購潮，業者擔憂，純種台灣豬恐因成本提高、無利潤致產業萎縮甚至消失。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法