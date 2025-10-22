為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟爆民眾聞肉色變 專家2點分析喊免驚

    2025/10/22 19:34 記者蘇孟娟／台中報導
    台中爆非洲豬瘟，民眾聞肉色變，專家喊免驚。（記者蘇孟娟攝）

    台中養豬場爆豬隻染非洲豬瘟，不少民眾第一時間喊不敢吃豬肉，中興大學農資學院院長陳志峰強調，非洲豬瘟致死率100%，政府已禁宰禁運5天，盼能儘速控制不讓疫情擴散，近幾年台灣防疫意識提升，這次也是台中化製場警覺主動通報，病死豬出不了場，首先消費者根本沒機會吃到病死豬肉；其次，非洲豬瘟不會傳人，萬一吃下肚，病毒怕酸，胃液也會殺死病毒，無需恐慌。

    台灣嚴守非洲豬瘟7年有成，因台中養豬場病死豬隻驗出非洲豬瘟病毒，防疫恐破功，陳志峰說，眼下最重要工作是防堵疫情擴散，非洲豬瘟有3到19天潛伏期，豬隻染疫後致死率100%，目前農業部祭出5天禁宰禁運令，盼能有效控制疫情不擴散。

    至於不少民眾因今天爆出非洲豬瘟疫情後，喊不敢吃豬肉，陳志峰強調，台灣自口蹄疫情後，豬農及相關產業防疫意識提升，發生病死豬均會通報並直接場內處理，根本沒機會流到市面，以這次事件，也是化製場警覺主動通報，民眾根本不會有機會吃到非洲豬瘟病死豬肉。

    陳志峰指出，況且非洲豬瘟不傳人，就算真的吃到了，非洲豬瘟病毒怕酸，吃下肚也會被胃液殺死，不會有健康風險。

    陳志峰指出，根據已往外國爆發非洲豬溫疫情經驗後，民眾反而是搶不到豬肉吃，造成豬肉價飆漲，目前農業部也已指出，冷凍豬肉庫存量充足，盼能順利控制疫情，穩定豬價。

