豪雨釀災！蘆竹生命園區道路崩塌40米 5墳墓受影響、棺材外露

受豪雨侵襲，桃園市蘆竹生命園區道路崩塌波及5座土葬區墳墓，部分棺材外露。（蘆竹區公所提供）

北台灣地區受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響連日降雨不斷，桃園市蘆竹生命紀念園區土葬區昨（21）日因豪雨造路面崩坍約40公尺長、2公尺寬範圍，有5座土葬墳墓遭受波及，部分棺材裸露；蘆竹區公所已聯繫受影響墓葬家屬協調挑選新位置，今天也先舉辦簡易法會安撫亡靈。

蘆竹區公所民政課長謝明儒表示，昨天上午園區巡守人員就發現道路異常，立刻通知區公所，推測是連日大雨的部分影響，而到上午10點就發生崩塌，下午3點確認時土石還有流失，擔心棺木等會受影響，緊急調派挖土機跟人員，先用帆布進行加固並以土石回填，勘查發現有2座墳墓棺材外露，加上路基掏空，總共受影響墳墓有5座。

謝明儒說，事發後已連繫5座墓碑所屬的家屬溝通，今天先進行簡易法會安撫亡者跟家屬，後續協商家屬與風水師於園區內挑選新位置遷葬，另一個受影響較大棺材外露的墳墓，會先安置到未來入葬地點旁，經過協商，家屬大都同意處置方式。

桃園市政府民政局禮儀事務科科長游琇茹表示，後續將與蘆竹區公所與相關單位進行技術評估與修繕經費預估，因為崩塌道路旁是擋土牆，加上崩塌處下方出現裂縫，整條路可能需要重做，初估工程費約2千萬元。

受豪雨侵襲，桃園市蘆竹生命園區道路崩塌約40公尺，波及5座土葬區墳墓。（蘆竹區公所提供）

蘆竹生命園區發生道路崩塌影響土葬墳墓，蘆竹區公所緊急以帆布覆蓋崩塌區並回填土石。（蘆竹區公所提供）

