專研莊子、抗癌養生名家 台大中文系教授蔡璧名辭世

著名中國思想史學者，台大中文系教授蔡璧名離世，享年60歲，台大中文系官網今天發布悼念訊息。蔡璧名是莊子相關思想研究的重量級人物，代表著作為《正是時候讀莊子》，曾獲多次台大優良教師肯定。

蔡璧名生長於醫學世家，曾祖父、祖父專精於中醫領域，外祖父則在西醫領域耕耘，其父母都是執業藥師，她是家中么女，先後於中興大學中文系取得學士學位、台灣師範大學國文所碩士學位、台大中文所博士學位，後留系任教。

蔡璧名研究專長有醫家思想、道家研究、先秦諸子，授課領域包括國文領域（歷代抒情詩選讀及其習作）、先秦兩漢散文選、歷代文選及習作、傳統醫、道經典中的身體論述、莊子甲、醫家經典中的身體論述、道家經典中的身體論述、醫家經典選讀（一）-本草的異想世界等。

台大中文系在系網發布訊息提到，「本系教授蔡璧名先生慟於中華民國一百一十四年十月廿一日逝世，享壽六十。家屬於台北市立第二殯儀館三樓蓮位堂「A1-16」設置簡易靈堂（開放時間：早上九時至晚間九時）。另擇於十月二十九日（星期三）上午十時三十分，假懷愛館景行樓一樓「景明廳」舉行告別式，懇辭輓聯、輓幛、花圈、奠儀等，不另發訃聞。各界師友如擬親赴弔唁，請依時前往」。

