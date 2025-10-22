為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    專研莊子、抗癌養生名家 台大中文系教授蔡璧名辭世

    2025/10/22 18:58 記者楊綿傑／台北報導
    台大中文系教授蔡璧名辭世，享壽60歲。（擷取自自台大中文系官網）

    台大中文系教授蔡璧名辭世，享壽60歲。（擷取自自台大中文系官網）

    著名中國思想史學者，台大中文系教授蔡璧名離世，享年60歲，台大中文系官網今天發布悼念訊息。蔡璧名是莊子相關思想研究的重量級人物，代表著作為《正是時候讀莊子》，曾獲多次台大優良教師肯定。

    蔡璧名生長於醫學世家，曾祖父、祖父專精於中醫領域，外祖父則在西醫領域耕耘，其父母都是執業藥師，她是家中么女，先後於中興大學中文系取得學士學位、台灣師範大學國文所碩士學位、台大中文所博士學位，後留系任教。

    蔡璧名研究專長有醫家思想、道家研究、先秦諸子，授課領域包括國文領域（歷代抒情詩選讀及其習作）、先秦兩漢散文選、歷代文選及習作、傳統醫、道經典中的身體論述、莊子甲、醫家經典中的身體論述、道家經典中的身體論述、醫家經典選讀（一）-本草的異想世界等。

    台大中文系在系網發布訊息提到，「本系教授蔡璧名先生慟於中華民國一百一十四年十月廿一日逝世，享壽六十。家屬於台北市立第二殯儀館三樓蓮位堂「A1-16」設置簡易靈堂（開放時間：早上九時至晚間九時）。另擇於十月二十九日（星期三）上午十時三十分，假懷愛館景行樓一樓「景明廳」舉行告別式，懇辭輓聯、輓幛、花圈、奠儀等，不另發訃聞。各界師友如擬親赴弔唁，請依時前往」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播