    首頁 > 生活

    桃園明年元旦開徵污水下水道使用費 初估逾27萬接管戶要繳費

    2025/10/22 19:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市明年元旦起將針對污水下水道接管用戶開徵污水下水道使用費，圖為桃園北區水資源回收中心。（水務局提供）

    桃園市明年元旦起將針對污水下水道接管用戶開徵污水下水道使用費，圖為桃園北區水資源回收中心。（水務局提供）

    桃園市明年元旦起將針對污水下水道接管用戶開徵污水下水道使用費，估計有逾27萬戶需繳費，水務局長劉振宇表示，若未於明年開徵污水道費，可能少掉6億元中央補助款，考量正在推廣接管、避免增加民眾負擔，每度僅收費1元，換算每月約10到15元，而桃園市持續施作污水下水道，接管率已超越台中，擺脫六都之末，希望2年後能超越台南。

    水務局今（22）日於市議會工作報告，議員彭俊豪質詢指出，桃園市污水下水道接管率六都排名後段班，能夠理解使用者付費，但目前仍在推動接管率，開徵污水道費恐影響未來接管意願，針對中低收入戶減免也要納入考量。

    議員黃婉如、李柏坊、周玉琴、林政賢、舒翠玲等人表示，桃園市污水接管率仍低，卻急著要開徵污水道費，一定要向民眾說清楚開徵理由。

    議員謝美英表示，桃園市垃圾費隨袋徵收、污水道費明年都要上路，相關配套必須完善，相對工程品質也必須隨之提升，不要讓政策淪為搶錢；議員于北辰表示，如何收費可採平均值門檻，每個月超過水費基準收費、未超過則不收費，可鼓勵民眾節約用水。

    劉振宇答詢，「開徵主要是整體利益考量。」因爭取到行政院核定桃市府所提桃園市航空城污水下水道系統第1期專案計畫約96億元，若未於明年開徵污水道費，將減少該專案計畫4.8億及已發包污水下水道工程每年1.2億元，共計6億元中央補助款，因此決定於明年元旦起開徵，估計每年收到的污水道費約6000萬元，等於是用6000萬元換6億元補助，並且投入原計畫及污水下水道建設工程。

    劉振宇表示，開徵的對象是已接管的家庭用戶，桃園市現已接管27萬1546戶，考量桃園正在推廣接管，也避免造成民眾負擔，同時符合中央要求，費率調整為每度1元（1噸1元），相較台北市、新北市及高雄市每度5元來得低，每月大概1瓶礦泉水費用；水務局進一步說明，明年元旦針對已接管用戶開徵，後續完成接管的用戶，將於接管工程驗收合格日起1個月內建檔並通知自來水公司納入收費名單後，開始隨自來水繳費單通知住戶並收費。

    水務局表示，桃園市污水下水道接管成長幅度快速，2023年接管率為24.73%、2024年為26.23%，截至今年9月已達27.47%，超越台中，已非六都之末，將以2027年底超越台南為目標。

    桃園市明年元旦起將針對污水下水道接管用戶開徵污水下水道使用費，圖為大溪水資源回收中心。（水務局提供）

    桃園市明年元旦起將針對污水下水道接管用戶開徵污水下水道使用費，圖為大溪水資源回收中心。（水務局提供）

