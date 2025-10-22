假的！ 台南跨年高薪徵才貼文「千萬別信」

網路社群出現台南跨年活動高薪徵才貼文是求職詐騙，民眾勿上當。（台南市府提供）

日月潭跨年晚會傳出假廣告詐騙，聲稱「工作6小時可領5、6千元」，如今台南「好YOUNG耶誕跨年晚會」也遭冒名！

今年「2026台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」尚未正式公布場次，就有不肖人士在社群平台張貼徵才訊息，以明顯高於市場行情的薪資，假借活動名義徵求舞台搭建、安全維護等臨時人員。台南市政府今（22）日嚴正聲明，相關貼文為假訊息與求職詐騙，市府已於9月間報警處理，呼籲民眾切勿上當。

市府新聞處表示，「台南好YOUNG耶誕跨年演唱會」近年來卡司強大、人氣爆棚，連續兩年榮登跨年當日YouTube發燒影片第1名，成為全台矚目焦點，也因此成為詐騙集團覬覦對象。

新聞處強調，無論現在、未來，絕對不會透過threads、IG、FB等社群平台進行耶誕跨年系列活動工讀生、護理師等任何人員的求職徵才，請民眾不要上當。

新聞處提醒民眾提高警覺，切勿輕信未經查證的網路徵才資訊，更不可提供個資、金融帳號給陌生人。如有疑問，可撥打165 反詐騙專線或就近向派出所查詢，共同防堵詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

2026台南好young耶誕跨年活動高薪徵才是假訊息及求職詐騙 ，台南市府籲請民眾不要上當。（記者洪瑞琴攝）

