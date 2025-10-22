為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大稻埕秋穫季11月嘗美食、看走秀 捐血送300元消費抵用券

    2025/10/22 19:46 記者孫唯容／台北報導
    大稻埕服裝秀11月8日下午兩點半舉辦，結合知名手作西裝品牌「凱恩洋服」、實踐大學服設所、台北市視障者家長協會，帶來全台第一場視障者走秀。（記者孫唯容攝）

    大稻埕服裝秀11月8日下午兩點半舉辦，結合知名手作西裝品牌「凱恩洋服」、實踐大學服設所、台北市視障者家長協會，帶來全台第一場視障者走秀。（記者孫唯容攝）

    大稻埕創意街區發展協會發起「大稻埕秋穫季」，今（22）日舉辦記者會宣布，11月1日到9日舉辦，今年以「三味一體」為主題，以美味、趣味、Runway三大主題串連街區特色，邀民眾看在地品牌服裝秀，品嘗在地風味美食，更首度與國際扶輪社結合，民眾捐出250cc的血，就可以獲得300元消費抵用券，用於指定大稻埕店家消費抵用。

    秋獲季攜手聯華食品知名產品「可樂果」，與大稻埕街區獲得「500盤」的5間知名店家合作，將可樂果入菜，稻舍食館可吃到可樂果結合焗烤蝦；烏魚子料理名店鯉魚TheCrap結合烏魚子棒棒堂、蔬菜卷；李亭香餅舖結合手工布丁；鍋爐咖啡結合阿芙佳朵；芙稻結合咖哩舒芙雷，帶來全新的味覺體驗。

    今年大稻埕服裝秀11月8日下午兩點半舉辦，特別結合知名手作西裝品牌「凱恩洋服」、實踐大學服設所、台北市視障者家長協會，帶來全台第一場視障者走秀。11月9日晚間7點，大稻埕秋獲季年度大秀《台灣人生味》永續時尚之夜，以台北霞海城隍廟與迪化街街屋為背景，舉辦首次夜間封街走秀。

    今年秋穫季也首次與松山扶輪社、民生扶輪社、南欣扶輪社、松青扶輪社、政愛扶輪社、添愛扶輪社、泰愛扶輪社、文化扶輪社合作，11月9日舉辦捐血活動，捐1袋250cc的血，就能兌換300元消費抵用券，可於11月9日到30日期間在超過60間大稻埕指定店家消費抵用。

    大稻埕秋獲季攜手聯華食品知名產品「可樂果」，與大稻埕街區獲得「500盤」5間知名店家合作。（記者孫唯容攝）

    大稻埕秋獲季攜手聯華食品知名產品「可樂果」，與大稻埕街區獲得「500盤」5間知名店家合作。（記者孫唯容攝）

    大稻埕服裝秀11月8日下午兩點半舉辦。（記者孫唯容攝）

    大稻埕服裝秀11月8日下午兩點半舉辦。（記者孫唯容攝）

    圖
    圖
