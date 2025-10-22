台中爆非洲豬瘟 高雄校園午餐視情況改菜單、加強廚餘管理

高雄市啟動校園午餐防疫措施因應非洲豬瘟。（教育局提供）

針對台中傳出疑似非洲豬瘟案例，高雄市政府教育局今（22）日表示，高市營養午餐食材均採用三章一Q可溯源台灣食材，因應近日豬肉供應狀況可視情況更改菜單，以維持小朋友正常蛋白質攝取。

教育局還強調，已立即啟動校園午餐及廚餘管理防疫配套措施，確保全市學校午餐安全無虞，並防堵疫情擴散風險。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，為因應非洲豬瘟疫情發展，將督請各校落實廚餘減量及管理機制，所有廚餘均須依《高雄市學校午餐工作手冊》規定，交由環保局清潔隊或其認可之合法廠商回收處理，不得私自交由無證業者。

此外，教育局也請學校透過午餐供應委員會討論，得視情況調整菜單，減少豬肉品項，改採雞肉、魚肉等其他蛋白質來源供應，以降低風險。

同時，各校應加強宣導教職員工生「惜食減量、減少廚餘產出」觀念，並提醒「生豬肉、內臟及其製品勿丟入廚餘桶，應併入一般垃圾」、「熟廚餘瀝水後再丟入廚餘桶」，確保廚餘減量與正確回收。

教育局也將函請各校成立「因應非洲豬瘟防疫工作小組」，並落實「各級學校因應非洲豬瘟疫情自主檢核表」相關項目，強化校園防疫管理與應變作為，同時持續與農業局及環保局密切合作，嚴守防線，共同維護學童健康與午餐食安。

