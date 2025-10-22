為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中爆非洲豬瘟 高雄校園午餐視情況改菜單、加強廚餘管理

    2025/10/22 18:49 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市啟動校園午餐防疫措施因應非洲豬瘟。（教育局提供）

    高雄市啟動校園午餐防疫措施因應非洲豬瘟。（教育局提供）

    針對台中傳出疑似非洲豬瘟案例，高雄市政府教育局今（22）日表示，高市營養午餐食材均採用三章一Q可溯源台灣食材，因應近日豬肉供應狀況可視情況更改菜單，以維持小朋友正常蛋白質攝取。

    教育局還強調，已立即啟動校園午餐及廚餘管理防疫配套措施，確保全市學校午餐安全無虞，並防堵疫情擴散風險。

    教育局指出，為因應非洲豬瘟疫情發展，將督請各校落實廚餘減量及管理機制，所有廚餘均須依《高雄市學校午餐工作手冊》規定，交由環保局清潔隊或其認可之合法廠商回收處理，不得私自交由無證業者。

    此外，教育局也請學校透過午餐供應委員會討論，得視情況調整菜單，減少豬肉品項，改採雞肉、魚肉等其他蛋白質來源供應，以降低風險。

    同時，各校應加強宣導教職員工生「惜食減量、減少廚餘產出」觀念，並提醒「生豬肉、內臟及其製品勿丟入廚餘桶，應併入一般垃圾」、「熟廚餘瀝水後再丟入廚餘桶」，確保廚餘減量與正確回收。

    教育局也將函請各校成立「因應非洲豬瘟防疫工作小組」，並落實「各級學校因應非洲豬瘟疫情自主檢核表」相關項目，強化校園防疫管理與應變作為，同時持續與農業局及環保局密切合作，嚴守防線，共同維護學童健康與午餐食安。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播