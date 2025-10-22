百年湖口老街建築外牆驚見龜裂、剝落 公所提計畫申請總體檢

湖口老街春寅號建築女兒牆上的立面柱頭（左棟上方），前天因不堪風雨侵蝕，突然掉落在人行道上，所幸未砸到人車。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口老街擁有百年歷史，紅磚巴洛克式建築深具特色，是重要觀光景點，但有住戶憂心外牆出現龜裂、剝落情況，盼政府協助以避免惡化；湖口鄉公所表示，經爭取客委會補助，除將著手改善老街鋪面及夜間照明，也已研擬計畫，積極申請老街騎樓建築總體檢與修繕經費，希望維護歷史風貌並提升公共安全。

湖口老街住戶表示，老街春寅號建築女兒牆上的立面柱頭，前天因不堪風雨侵蝕，突然掉落在人行道上，所幸未砸傷人車。這已是繼上次另棟建築牆面裝飾掉落後的第二起事故。如果發生在假日，人潮聚集，後果恐難以想像。

住戶們說，湖口老街的整修工作已超過20年，有關單位是否能加快腳步，針對老街進行全面檢查及維修？這些年久失修的建築無疑是一大潛在威脅。而在現今情況下，住戶是否可以自行將有隱患的立面拆除？若是自家建築的構件砸傷了路人，又該由誰來承擔責任？

事實上，縣議員羅美文去年就接獲住戶反映，並邀集相關單位會勘討論。縣府文化局表示，依據都市計畫，湖口老街屬傳統建築區，不適用《文化資產保存法》，適用建管、土管及都計相關規定。該局協助提供具有傳統建築經驗的建築師、技師、匠師或施工廠商，供住戶或商家進行專業評估或修繕。

湖口鄉長吳淑君表示，因接獲民眾反映湖口老街鋪面顛簸不平，對嬰幼兒推車及輪椅族群行走造成不便，且夜間照明投射燈具多處損壞，公所向客委會爭取經費，規劃辦理老街鋪面及夜間照明改善工程，獲核定664萬餘元；不過設計監造單位現勘發現，現有電線配置與配電盤老舊且錯綜複雜，為避免影響照明功能及用電安全，公所追加140萬元經費，同步更新老舊配電設施。目前設計預算書已呈報縣府轉客委會審查。

對於住戶反映老街部分騎樓外牆出現龜裂、剝落等情形。吳淑君表示，由於老街建築多屬私人產權，涉及範圍較為複雜，公所已擬具老街騎樓外牆總體檢提案計畫書，提報縣府審核後轉呈客委會，期許後續能逐步改善老街整體環境。

湖口老街春寅號建築女兒牆上的立面柱頭（左棟上方），前天因不堪風雨侵蝕，突然掉落在人行道上，所幸未砸到人車。（記者廖雪茹攝）

湖口老街建築牆面裝飾掉落（左側）。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉公所表示，經爭取客委會補助，除將著手改善老街鋪面及夜間照明，也已研擬計畫申請老街騎樓建築總體檢與修繕經費，期維護公共安全。（記者廖雪茹攝）

