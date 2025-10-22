為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國豬隻禁宰5天 新竹縣校園營養午餐改採替代食材

    2025/10/22 18:23 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣教育局表示，全國禁宰期間暫停使用豬肉及其相關製品，校園午餐改以其他肉品替代。（記者廖雪茹攝）

    台中一處養豬場驚爆非洲豬瘟，為防範疫情擴散，農業部今午啟動全國豬隻禁運禁宰等6項應變作為；新竹縣政府教育局表示，立即啟動校園午餐防疫應變機制，全國禁宰期間暫停使用豬肉及其相關製品，改以其他肉品替代。

    農業部今召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，說明台中市梧棲區一處畜牧場病死豬檢體經檢驗呈現非洲豬瘟（ASF）病毒陽性反應。為防範疫情擴散，農業部宣布自今日中午12點起，全國豬隻一律禁運、禁宰，為期5天，後續將視專家會議評估結果決定是否延長。

    竹縣府教育局表示，已通報全縣各級學校即刻調整午餐菜單，優先使用冷凍肉品，或暫停使用豬肉及其相關製品，改以雞肉、海鮮、雞蛋及豆製品等符合營養基準之食材替代，確保學生餐食安全與供餐不中斷。

    教育局表示，目前新竹縣各校廚餘處理，採委託合格養豬廚餘清運業者辦理，及由所在地鄉鎮（市）清潔隊協助清運兩種方式，並依規定加強分類與管理，落實廚餘瀝水作業，推動「零廚餘」及源頭減量措施，以防止廚餘流入養豬體系，降低廚餘產生量，確保防疫安全。

    教育局已責成學校與團膳業者密切合作，確保替代菜色符合營養均衡原則，並持續加強食材溯源查驗及廚餘流向管理。後續將配合中央防疫指示，並與縣府農業處及環保局滾動檢討午餐供應與廚餘處理措施，確保全縣校園餐食安全無虞。

