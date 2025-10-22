彰中校安人員進教室「代收」手機引爆侵犯隱私爭議 學校回應了

有人對彰中校安人員進教室代收學生手機不滿，脆上貼文質疑學生隱私被侵犯。（圖擷取自脆）

國立彰化高中今年新學期開始實施「手機集中保管」新制，規定學生在上午第一節下課（9點）前，將班級手機保管箱送至校安中心集中保管，直到下午第七節下課（4點5分）才能領回。原本立意是為了提升上課專注度，但實施不到兩個月，就因為校安人員的「代收」行為，在社群平台「Threads」（脆）上引發軒然大波，學生質疑學校侵犯隱私與人格尊嚴。

這起爭議最近發生在二年級某班級，該班因第二節有校外體育課，未將手機保管箱交到校安中心，反而將個人手機散落在教室桌椅上。當天風神颱風帶來強風，校安人員校園安全巡查，發現教室門窗未關，走進教室關窗，赫然發現手機保管箱是空的，但學生的手機卻擺在桌上，校安人員於是依規定將手機收進保管箱，並在黑板寫下「貴班手機箱已送至校安中心存管，未放置手機箱內之手機已違反規定，請填寫表格於今日第7節下課至校安心中領取」。

學生回到教室後找不到手機，認為校安人員未經同意進入教室收手機，已侵犯隱私。更有人在「脆」上貼文，質疑校安趁學生不在，「闖入教室搜括抽屜」，還留了表單寫要「記警告一支」，也有人向媒體爆料，讓事件在網路上掀起正反兩面論戰，有脆友挺學生，認為學校侵犯隱私；更有不少人支持學校，「規定明明寫清楚，學生沒交箱才是問題。」、「學生集體違規在先，沒檢討卻怪學校。」

對此，校方表示，新制是因先前手機袋自主管理效果不佳，經家長、老師建議，並依據教育部規範，才改採班級手機保管箱集中管理。風紀股長須在第一節下課時將保管箱送交校安中心集中保管，逾時學校提醒風紀股長補送。

校安中心表示，整起事件是校安人員經過教室，發現門窗沒關，擔心強風或發生竊盜，才進入關窗，校安人員站在保護學生財物的立場，協助收進保管箱，並非故意針對該班，更絕無搜括抽屜的行為。

為了平息爭議，今天下午班會時間，師長與學生當面溝通，將依據學生討論意見納入修正。學校強調，手機管理辦法在實施前，就曾召集學生會代表開會討論、廣徵意見，並保有彈性空間，允許多元選修課程等「當用則用」的教學需求，學校能理解新制實施初期，學生難免不習慣與反彈，會繼續溝通與執行。

校安人員在黑板留言，表明學生未把手機放進手機保管箱已違反規定。（圖擷取自脆）

彰中實施手機集中保管新制，校安巡查發現學生教室沒關窗，進教室關窗，發現手機沒放保管箱，代收放進，卻衍生手機「代收」風波。（記者張聰秋攝）

校安中心把各班級交來的手機保管箱統一放在校安中心櫃內集中保管。（記者張聰秋攝）

