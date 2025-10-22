北市私人養豬場已全數離牧 目前尚無非洲豬瘟疫情疑慮

北市動保處於114年持續訪查原私人養豬戶場址尚無復養情形。（北市動保處提供）

農業部今（22）日證實台中市的死亡豬隻，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，北市動物保護處立即加強監控國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場及台北市立動物園所飼豬隻健康狀況。另台北市已於108年全數輔導私人養豬戶離牧，並定期派員查訪至今尚無復養情形，台北市已無養豬戶，故尚無發生疫情的疑慮。

北市動保處表示，持續配合中央防堵非洲豬瘟疫病入侵，持續派員查察原私人養豬戶場址皆無復養情形，現僅台大農場及北市立動物園飼有豬隻，已嚴格管控生物安全措施，防堵疫情發生。

動保處進一步說明，非洲豬瘟是高度接觸傳染性之惡性豬隻疾病，並不會感染人類，亦無疫苗可施打，因病毒可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，在環境中具極強耐受力、傳播力極高，在國際間的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，民眾至疫區國家旅遊或網購，或自國外購買伴手禮時，千萬不要帶含肉製品，避免傳播病毒的風險，且可能因此被查獲違規攜帶豬肉產品入境而裁罰20萬元罰鍰，最高可罰新臺幣100萬元罰鍰。

北市動保處呼籲，民眾都要有非洲豬瘟防疫觀念，全民共同守護台灣豬隻健康，才能有在地的豬肉可以享用。如持有來源不明的可疑肉製品，可主動送交農業部動植物防疫檢疫署各分署處理，若發現疑似非法養豬場，可通報1999市民專線，動保處將立即啟動調查。如想了解更多非洲豬瘟相關資訊，可至中央災害應變中心之「非洲豬瘟資訊專區」（https://asf.aphia.gov.tw/index.php）查閱。

