舊嘉義市公所將新建地下停車場 市府說明會上里民訴心聲

嘉義市政府活化歷史建築「舊嘉義市公所」，斥資2億5730萬元正進行修復再利用工程，預計今年底前完工。市府交通處規劃辦理地下停車場新建工程，日前舉辦說明會，周邊住戶與店家擔心施工噪音、停車場光害、開挖地基等恐影響周圍住家與店家生活以及建物安全，希望市府與營造廠商提前完善規劃，降低對周遭居民影響。

「嘉義市舊市公所地下停車場新建工程」說明會21日晚間在崇文國小舉行，市議員陳家平、鄭光宏、黃敏修與多名里長、民眾與會關心進度。

交通處長許啟明說，舊市公所地下停車場新建工程總經費4.8億元（中央補助2.2億元、自籌款2.6億元），基地位於民生北路與康樂街L型街區，規劃地下兩層樓，將提供汽車143席、機車61席停車格等設施，因施工界面與舊市公所工區部分重疊，待舊市公所完成施工界面交接，廠商將進場施作。

民眾關心施工安全問題，許啟明說，市府已將擋土支撐與鄰房保護列為重點規劃，將採連續壁加三層支撐結構，在鄰近歷史建築側施作微型樁，同時開挖前辦理鄰房鑑定，範圍為開挖深度4倍，設置24小時自動監測系統，確保周邊建物穩定。

導明里長劉怡慧表示，舊市公所施工對周邊住家與店家影響程度較大，與會民眾提出包含施工安全、停車場動線與出、入口方向希望調整、鄰房鑑定等意見，希望市府與廠商在施工前納入考量、事先注意。

