    首頁 > 生活

    台中爆非洲豬瘟 高雄4廚餘養豬場檢驗均正常

    2025/10/22 18:18 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁強調高雄使用廚餘的養豬場只有4場，檢驗全數正常。（記者葛祐豪攝）

    因應台中養豬產業檢測出非洲豬瘟陽性病毒的疑似案例，身為台灣第六大養豬縣市的高雄市，今（22日）第一時間已開設非洲豬瘟疫情應變中心，市長陳其邁今天傍晚進一步召開記者會，他強調高雄有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭，目前使用廚餘的養豬場只有4場，檢驗結果全數正常。

    陳其邁指出，目前高雄市共有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭，目前使用廚餘的養豬場只有4場，今天中央已全面禁止廚餘，針對豬瘟、口蹄疫等重大疫病，市府每年定期抽驗約1/10的豬場，檢驗結果均為正常；另針對風險較高或曾使用廚餘餵養的豬場，市府提高監測頻率，每場抽取15頭豬隻血液樣本檢測，今年截至目前，已完成36場、共540件血清樣本檢驗，結果全數正常，顯示高雄市豬隻健康狀況穩定。

    除例行監測外，陳其邁說明，高雄市也多層面加強防疫防線，全力守護畜牧安全。包括持續針對屠宰場及肉品販售通路進行抽驗，確保市售豬肉產品符合法規與衛生標準。他並呼籲市民遵守中央檢疫規定，切勿自疫區攜帶肉類製品回國，以防疫情輸入；同時全面管制並消毒運輸車輛、防止病源擴散，強化死亡異常即時通報及疫情調查，針對全市391處養豬場定期追蹤豬隻健康。

    配合中央政策，自今天起全面禁止廚餘餵養，高市府由環保局統一回收處理，針對158處高風險場加強稽查，嚴防違規情形，機關、學校廚餘可聯繫轄區清潔隊，依量能協助清運；針對餐館、旅館委託民間清運業者送至處理廠或環保單位指定地點。

    另針對高雄市營養午餐食材，採用「三章一Q」及可溯源台灣食材，陳其邁說，因應近日豬肉供應狀況，將視情況更改菜單，以維持小朋友正常蛋白質攝取。

    陳其邁強調，防疫是全民共同責任，呼籲養豬戶確實執行場內防疫管理與通報機制，若發現豬隻異常，應立即通知動保處，市府將持續與中央機關及民間團體合作，齊心守護高雄市豬隻健康。

