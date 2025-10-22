為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    炎夏最盼「克異香」! 外國人指公眾場所一問題：台灣人不太重視

    2025/10/22 19:49 即時新聞／綜合報導
    網友指出，在台灣公共場合，有時會聞到強烈的體味。示意圖，圖為基隆廟口夜市。（法新社）

    網友指出，在台灣公共場合，有時會聞到強烈的體味。示意圖，圖為基隆廟口夜市。（法新社）

    一名在台灣生活5年的外國人，近日在社群發文表示，剛到台灣就感受文化衝擊──這裡的人似乎不太習慣使用體香劑，且在台灣，體香劑的選擇似乎也較少。他表示，有時在公共場合，他會聞到一股強烈的體味，他認為台灣人可能不太重視這個問題。

    原PO日前在Reddit上發文表示，台灣今年的夏天非常炎熱，每個人都流了很多的汗，有時在公共場所，像是公車、捷運上，都會聞到一股強烈、難以忽視的體味。尤其是長時間工作後，只是想搭乘交通工具回家，這股味道難以忽視。而他的嗅覺又特別敏銳，有時更會因此頭痛。

    原PO強調，他無意要冒犯任何人，體味任何地方都有，但他認為，台灣人可能不太重視這個問題。他也想問其他網友有無注意到這個情況？「還是只是因為我太過敏感？」他也表示，知道很多人沒體味，只是有些人應該也遇到過，有些有體味的人氣味真的很強烈，而且好像缺乏自覺。

    該文PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「你並沒有冒犯任何人，也沒有太敏感，你提出的問題幾乎每天都在各種網路平台上被討論」、「我女朋友是台灣人，她從來不用體香劑，因為她身上根本就沒什麼味道。我猜很多台灣人都是這樣，所以體香劑不那麼重要」、「不幸的是，我和其中一些（有味道的）成為了朋友。他們知道自己很臭，但他們不在乎。」、「日本人也不需要除臭劑。我想也許亞洲人出汗較少。」

    也有台灣網友分享：「身為一個在東亞人聚居區長大的台灣人，我只在書本上聽說過除臭劑，直到上了白人佔多數的大學才明白為什麼人們會抱怨體味。在我們的文化中，體味並不被重視或談論，所以少數沒有這種基因突變的人沒有意識到這一點，我並不感到驚訝。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播