炎夏最盼「克異香」! 外國人指公眾場所一問題：台灣人不太重視

一名在台灣生活5年的外國人，近日在社群發文表示，剛到台灣就感受文化衝擊──這裡的人似乎不太習慣使用體香劑，且在台灣，體香劑的選擇似乎也較少。他表示，有時在公共場合，他會聞到一股強烈的體味，他認為台灣人可能不太重視這個問題。

原PO日前在Reddit上發文表示，台灣今年的夏天非常炎熱，每個人都流了很多的汗，有時在公共場所，像是公車、捷運上，都會聞到一股強烈、難以忽視的體味。尤其是長時間工作後，只是想搭乘交通工具回家，這股味道難以忽視。而他的嗅覺又特別敏銳，有時更會因此頭痛。

原PO強調，他無意要冒犯任何人，體味任何地方都有，但他認為，台灣人可能不太重視這個問題。他也想問其他網友有無注意到這個情況？「還是只是因為我太過敏感？」他也表示，知道很多人沒體味，只是有些人應該也遇到過，有些有體味的人氣味真的很強烈，而且好像缺乏自覺。

該文PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「你並沒有冒犯任何人，也沒有太敏感，你提出的問題幾乎每天都在各種網路平台上被討論」、「我女朋友是台灣人，她從來不用體香劑，因為她身上根本就沒什麼味道。我猜很多台灣人都是這樣，所以體香劑不那麼重要」、「不幸的是，我和其中一些（有味道的）成為了朋友。他們知道自己很臭，但他們不在乎。」、「日本人也不需要除臭劑。我想也許亞洲人出汗較少。」

也有台灣網友分享：「身為一個在東亞人聚居區長大的台灣人，我只在書本上聽說過除臭劑，直到上了白人佔多數的大學才明白為什麼人們會抱怨體味。在我們的文化中，體味並不被重視或談論，所以少數沒有這種基因突變的人沒有意識到這一點，我並不感到驚訝。」

