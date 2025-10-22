第22年鯤鯓王平安鹽祭11/15、16登場 2款平安鹽袋亮相

2025平安鹽袋今年以朱府千歲為主題推出雲嘉南版（左、右）、南鯤鯓版（中）兩款。（記者楊金城攝）

雲嘉南濱海年度盛會「鯤鯓王平安鹽祭」第22年舉辦，11月15、16日將在「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府登場，以朱府千歲為主題的2款平安鹽袋今天（22日）亮相，雲嘉南版鹽袋將發放1萬2000個，南鯤鯓版鹽袋只要參加跋桮挑戰賽、拍照打卡就獲贈1個，鹽祭增加2場音樂會，振興丹娜絲災後的濱南觀光，11月14日晚上有大提琴家張正傑音樂會，翌日晚上有平安鹽祭晚會。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、南鯤鯓廟總幹事侯賢名和雲嘉南濱海商圈業者，今天為2025鯤鯓王平安鹽祭宣傳造勢，徐振能指出，平安鹽祭22年來已發展為融合宗教、產業、文化、觀光的台灣祭典盛事，今年以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，象徵挺過丹娜絲風災，眾人同心祈福，重振地方發展。

侯賢名說，平安鹽祭一年比一年盛大，是雲嘉南濱海指標性最盛大活動，帶來安心、祈福，歡迎各地遊客來南鯤鯓廟參加。

雲嘉南管理處指出，雲嘉南版平安鹽袋在11月15、16日上午10點至下午3點的整點發放（中午12點除外），遊客捐9至12月的統一發票3張就能兌換1個鹽袋。濱海觀光圈市集集結雲嘉南濱海特色美食、伴手禮和文創商品，也有鹽DIY互動遊戲區。

遊客參加跋桮就送南鯤鯓版鹽袋1個，跋桮冠軍特別獎高達16萬8888元，在南鯤鯓廟至少5個景點打卡也可獲贈南鯤鯓版鹽袋1個，還有萬善堂前舉辦囡仔公童玩節。

此外也推出「六廟祈福集章趣」，邀請民眾走訪南鯤鯓廟、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮及三寮灣東隆宮，集章可兌換祈福收納袋，北門區長林建男表示，透過集章活動帶領遊客深度領略北門濱海的宗教文化魅力。

平安鹽祭的「六廟祈福集章趣」。（記者楊金城攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府今天為2025鯤鯓王平安鹽祭宣傳造勢。（記者楊金城攝）

大提琴家張正傑將在11月14日祈福晚會中演出。（記者楊金城攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（右）、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（左）展示平安鹽袋和文創品。（記者楊金城攝）

