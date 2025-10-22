日月潭遊憩人次排全國57 邵族議員石慶龍憂觀光大縣前景

根據觀光署統計，去年日月潭遊憩人次，排全國各景點的第57名。（資料照，記者張協昇攝）

交通部觀光署統計去年全國景點遊憩人次，國際知名的日月潭國家風景區，竟然排第57名，日月潭邵族出身的南投縣議員石慶龍，今（22日）在議會質詢時表示，南投是觀光大縣，但南投遊客最多的日月潭遊憩人次竟連前20名都排不進去，令人憂心南投未來的觀光發展遭其他縣市超越，縣府應協同日管處好好檢討改善。

石慶龍指出，觀光署這項統計，南投縣景點遊憩人次前3名依序為日月潭232萬人次、八卦山風景區139萬人次及溪頭自然教育園區119萬人次，遠遠落後排名第一的鹿港老街的1730萬人次，據他所知，日月潭年遊憩人次最多曾達800萬人次，現在卻連前20名都排不去，雖然影響遊憩人次因素很多，但從旅遊業者口中得知，南投縣近幾年來的觀光業績確實下滑，建議未來縣府多推動發展大型觀光夜市、老街市集等帶動觀光人潮。

南投縣長許淑華答詢表示，觀光署這項統計，排名前幾名的大都是老街、市集或夜市，但南投縣有自己的觀光條件，主要透過自然景區或縣府開發的景點，結合農業與相關觀光產業帶動周邊旅宿業住房率，這樣帶來的整體觀光效益，絕對與單點式的夜市觀光不同，縣府會針對現有的景區及明年即將營運的草屯九九峰氦氣球樂園及名間松嶺之星觀景塔好好規劃，為南投縣帶來更多觀光人潮。

溪頭自然教育園區去年遊憩人次，居南投縣第三位。（資料照，記者張協昇攝）

