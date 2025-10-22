台中出現非洲豬瘟案例 張善政：桃園築10道防線嚴陣以待

台中市出現非洲豬瘟案例，桃園市成立跨局處應變小組，啟動10道防線嚴陣以待。（桃市府提供）

台中市養豬場出現非洲豬瘟案例，桃市府今日立即成立跨局處應變小組，市長張善政表示，除了配合中央指引，也啟動十大緊急防疫機制，包括加強養豬場疫調、清消、禁止廚餘養豬、禁止屠宰等，學校營養午餐將改採其他肉品替代。

張善政表示，桃園市已成立跨局處應變小組，整合動保處、農業局、環保局、衛生局、教育局、民政局、警察局、消防局、經發局、水務局、新聞處等單位，建立一條龍通報與處置機制。

張善政表示，將全面啟動養豬場疫調，針對轄內261處養豬場，展開全場清查與健康監測，逐場掌握豬隻狀況，並主動提供消毒藥劑給各養豬場與肉品市場，要求每日清消、落實門禁，同時全面禁止廚餘養豬，已通知98家取得廚餘再利用許可的畜牧場，全面改用飼料餵飼。

張善政表示，依中央規定，所有屠宰場暫停屠宰作業，並禁止豬隻進出，防止疫情擴散，市府將嚴格執行屠宰場禁宰政策，飼料供應則不中斷，主動通知桃園市飼料公會，協調各業者全力支援飼料供應，確保豬農無後顧之憂。

此外，由環保局協助轄下學校營養午餐廚餘回收，餐廳等事業單位全面管制廚餘流向，禁止送往養豬場，必須交由合格廢棄物處理機構處理，並協同養豬戶落實門禁管理，所有人車進出一律消毒，減少外部傳染風險。

張善政表示，桃園市學校營養午餐則進行預防性調整，教育局即日起調整全市學校營養午餐菜單，以其他肉品替代豬肉，確保食品安全，市府同步進行產業影響評估，動用第2預備金支援防疫所需與農民補助，協助農民度過衝擊。

農業局表示，桃園市10道防線包括成立跨局處應變小組、全面啟動養豬場疫調、加強場區清潔與消毒、全面禁止廚餘養豬、執行屠宰場禁宰政策、飼料供應不中斷、嚴管廚餘流向且違者重罰、加強畜牧場防線、營養午餐預防性調整，以及啟動第2預備金協助農民度過衝擊。

台中市養豬場出現非洲豬瘟案例，桃市府22日立即成立跨局處應變小組。（農業局提供）

台中市養豬場出現非洲豬瘟案例，桃市府22日立即成立跨局處應變小組。（農業局提供）

