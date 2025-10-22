2025大新營嘉年華11/8登場 義賣助風災災民

2025大新營嘉年華11月8、9日在新營登場，以「新心相挺」為主題，融入公益義賣，協助丹娜絲風災災民，「Small Park市集」主題專區，集結超過150家特色店家參與，熱鬧可期。（記者王涵平攝）

2025大新營嘉年華11月8、9日在新營登場，以「新心相挺」為主題，融入公益義賣，協助丹娜絲風災災民，「Small Park市集」主題專區，集結超過150家特色店家參與，熱鬧可期。

台南市府副秘書長殷世熙、經發局長張婷媛、新營區長陳宏田及地方各界人士今日共同宣布活動正式起跑。殷世熙表示，邀南市府城文化觀光產業協會、南市文化觀光伴手禮產業發展協會共同展售在地知名的伴手禮與美食，值得一提的是，為推廣優質農產與地方美食，新營、下營、柳營三區農會首度跨區聯手參展，「公益競標愛心義賣」活動所得將全數捐助給北台南家扶中心、華山基金會、創世基金會受丹娜絲風災影響的家庭。

請繼續往下閱讀...

嘉年華規劃7大主題活動包括「大台南特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「新營人來讚聲」、「公益競標愛心義賣」、「草地親子DIY」、「Say Ya@新營糖鐵」以及「Small Park市集」，集結美食、市集、觀光、親子及公益，只要參加「新營店家歡樂GO」活動，到合作特約店家單筆消費即可獲得1張摸彩券；也可透過「新營人來讚聲」，於「新營美食地圖」臉書粉絲專頁分享在地美食照片，並標註「#行動支持在地美食」、「#大新營嘉年華」，即可前往服務台兌換摸彩券1張。

2025大新營嘉年華11月8、9日在新營登場，以「新心相挺」為主題，融入公益義賣，協助丹娜絲風災災民，「Small Park市集」主題專區。（記者王涵平攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法