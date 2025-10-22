追豬瘟染疫來源 中市府：出事豬場屬「一貫式」不外購仔豬

爆出非洲豬瘟的養豬場從10月10日至14日陸續死亡50多頭豬，累計到20日已死亡117頭。（民眾提供）

台中梧棲區一處養豬場驚爆非洲豬瘟，農業局長張敬昌表示，這家養豬場是一貫式廚餘再利用的養豬場，前天（20日）動保處採檢送後在昨晚接到PCR陽性反應，由於還要基因定序和病毒分離，才能通報國際動物健康組織，農業局超前部署，緊急展開預防性撲殺。

這家養豬場從10月10日至14日陸續死亡50多頭豬，累計到20日已死亡117頭，農業局昨漏夜撲殺195頭。

請繼續往下閱讀...

台中市副市長黃國榮今天率農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展開記者會，說明市府處理非洲豬瘟案經過。

張敬昌表示，目前養豬場送驗的死豬檢體PCR呈陽性反應，但還須要經過基因定序、病毒分離2個步驟，才能確定是否有非洲豬瘟病毒，上報國際動物健康組織，但後2者檢驗程序冗長，可能要花上4到7天，甚至數週，因此農業局超前部署，緊急撲殺、豬場移動管，並針對全市豬場逐一監測和比對。

張敬昌說，病死豬處理包括就地掩埋、焚化及異地掩埋，目前該場病死豬將採取異地掩埋，以化製車運送到台中市疫病防治掩埋場。

另針對人類如果食用感染非洲豬瘟的豬隻，曾梓展表示，非洲豬瘟病毒怕熱不怕冷，吃到被感染、已煮熟的豬肉，由於病毒已經死亡，不會有異狀，但是未煮熟，則由於豬肉容易腐壞，容易被大腸桿菌、沙門氏菌污染。

另針對可能非洲豬瘟染疫來源，外界懷疑可能為購買外來豬隻進場造成傳染，張敬照則說，這是一貫式養豬場，由母豬生小豬養大至成豬出售，可能偶爾會買個1、2隻進場，不會從外面豬場移進來。

對於台中疑爆發非洲豬瘟，是否影響豬肉價，張敬昌表示，目前該案豬場隻已經撲殺完畢送掩埋，現在全國冷藏冷凍豬肉庫存有一個月存量，目前全國是禁運禁宰5天，肉品供應無虞，農業場也會適時進市場調控。

張進昌補充說，市府已第一時間啟動防疫機制，連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等四大措施，防止疫情擴散。

台中市副市長黃國榮（站立者）率衛生局長曾梓展（左起）、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益開記者會，說明市府處理非洲豬瘟案經過。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法