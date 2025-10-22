集結420家業者、上千攤展售 雲林國際農機展10/25-27登場

第19屆雲林國際農機展10月25至27日登場，集結420家業者，擺出上千攤位展售農機。（記者李文德攝）

全國最大規模農機具展售活動「雲林國際農機展」，10月25至27日在虎尾高鐵特區登場，集結420家農機業者，上千攤位將展示國內外最先進的農機具、設施設備，更有日韓等6個國家的農機業者來台展售，讓民眾看見現今農業科技進步。

台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國指出，雲林國際農機展今年邁入第19年，去年舉辦3天吸引逾66萬人次，吸金超過7.2億元交易額，今年約420多家國內外知名品牌廠商參加，展示大、中、小型農機具。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處長魏勝德表示，此次農機展分為九大展區，包含大型農建機暨國際展示區、農業創新資材區、農業設施設備及資材區、省工農機暨資材區，還有智慧監控溫網室展示區及創新智能農機展示區等，上千攤位將把農業科技創新一面完整呈現給民眾。

台灣農業機械暨資材協會理事長秘書長蔡竣宇表示，國際展示區邀請日、韓、印、美、越及新加坡6國家知名農機業者前來展售，如來自日本的NEW GREEN，將展售水田農業機器人，可在水田中自動行走，有效抑制雜草生長，盼透過外國業者展售，帶領民眾了解我國與其他國家農機發展不同之處。

農糧署副署長陳啟榮指出，台灣農業目前普遍面臨缺工問題，農業部因此推動農業機械計畫，從2017年推動以來，已協助超過20萬農民，補助購共22萬台農機，至今已投入70億元，農業機械經這幾年的推動，包括智慧化與電動化，都已有很好的成果，民眾可前往觀摩。

縣長張麗善表示，因應極端氣候加劇，農業必須以科技、智慧化方式持續升級，希望透過此次展覽，探索未來農業無限可能的機會，也提供民眾交流平台。

有日本農機業者也會來展售新型農機。（記者李文德攝）

第19屆雲林國際農機展10月25至27日登場，集結420家業者，擺出上千攤位展售農機。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法