嚴查非法豬肉！台中爆非洲豬瘟病例 食藥署：用病死豬最重罰2億

衛福部食藥署表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，民眾不用過度恐慌，食藥署也會嚴加防範非法豬肉流入食品供應鏈，確保市售豬肉來源清楚、符合規定。（資料照）

食藥署指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，請民眾不用恐慌。（食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕農業部今日公布台中一處養豬場檢出疑似非洲豬瘟病例，是2018年台灣強化邊境防線以來首度出現破口。衛福部食藥署表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，民眾不用過度恐慌，食藥署也會嚴加防範非法豬肉流入食品供應鏈，確保市售豬肉來源清楚、符合規定。

台中一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部緊急啟動最高等級防疫措施，自今日中午12時起全國豬隻禁運、禁宰5天，視後續狀況得延長，並同步宣布全面禁止使用廚餘養豬，以阻斷病毒可能的傳播鏈；賴清德總統則表示，目前已在台中成立前進應變所，由農業部次長進駐。

食藥署副署長王德原說明，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，請民眾不用恐慌，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。

王德原表示，國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，食藥署則嚴格把關食品衛生與市場流通安全，提醒民眾不要食用來路不明的肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉，品質安全可靠，可放心食用。此外，為防範非法豬肉流入食品供應鏈，也持續督導地方政府衛生局稽查市售食品肉品來源。

王德原強調，若業者現場無法提供國內屠宰證明、輸入進口報單等肉品來源單據者，均由所轄衛生局依法辦理，且若刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品本質上即屬變質物品，不得供為食品原料使用，如以該等物品做為食品原料，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

如情節重大，並得命其歇業、停業一定期間，廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

