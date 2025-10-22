台中梧棲爆非洲豬瘟 苗栗加強苑裡、通霄養豬場訪視消毒

苗栗縣政府召開應變會議，苗栗縣肉品市場自今日12點起至27日12點止，禁運禁宰，並全面落實場內及運輸車輛清消作業。（資料照）

台中市梧棲區發生非洲豬瘟，苗栗縣政府今（22）日召開應變會議，縣府秘書長陳斌山表示，苗栗縣動物保護防疫所已於今天上午前往苑裡地區進行養豬場健康訪視及畜牧場周邊消毒工作，未來5天重要觀察期，將持續加強苑裡及通霄地區養豬場健康訪視及畜牧場周邊消毒工作，杜絕疫情入侵苗栗。

應變會議召集縣府農業處、教育處、苗栗縣肉品市場、養豬協會、動物保護防疫所召開。農業處報告指出，依據農業部今年5月統計資料，縣內養豬場127場、5萬8312頭，佔國內1.15%總量，主要分布於通霄鎮、苑裡鎮及竹南鎮。苗縣動物保護防疫所已於今年全縣豬場查核輔導時進行場區外環境消毒作業；縣轄肉品市場亦有派員收取健康證明與協助監督運輸車輛清潔消毒等作業，落實防疫衛生工作。

另，動物保護防疫所今天上午9點，已派員訪視鄰近台中市梧棲區的縣轄苑裡鎮半徑3公里內4家養豬場進行健康防疫衛生訪視與環境消毒，輔導落實自主防疫衛生管理工作；未來5天為重要觀察期，將持續加強苑裡及通霄地區養豬場健康訪視與畜牧場周邊消毒工作，杜絕疫情入侵苗栗。

會議決議包括：苗栗縣肉品市場自今日12點起至10月27日12點止，禁運禁宰，並全面落實場內及運輸車輛清消作業。動防所派駐苗栗肉品市場人員加強輔導落實場內與運輸車清潔消毒作業。

此外，函文通知縣內各鄉鎮市公所、養豬協會及縣內7家申請蒸煮廚餘餵豬戶即日起禁止使用廚餘養豬，未來將持續稽查列管禁餵廚餘。函請養豬協會化製車載運縣轄畜牧場死亡畜禽，若有異常應立即通報動防所做立即處置作為。動防所配合中央應變中心指示事項，進行縣內養豬場防疫調查工作，若有疫情將建請成立苗縣應變防疫中心。

