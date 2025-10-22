祈求水上新發寺百年蓮花水 信徒擲出「立筊」迄今10天未倒

嘉義縣水上新發寺的立筊奇景。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉新發寺創建於咸豐四年（1854），主祀觀音佛祖，內有一口百年古井，10月12日新北三重誠敬堂信眾回到新發寺過爐，為身體狀況不佳的老堂主求請古井「蓮花水」，擲筊時竟擲出「立筊」，至今天10天仍屹立未倒，讓鄉親嘖嘖稱奇。

新發寺主委羅茂興說，誠敬堂從新發寺請回一尊觀音佛祖，當天帶著神像回來過爐，因老堂主身體狀況不佳，因此擲筊求請「蓮花水」，希望能帶回做為藥引，調養身體，沒想到竟擲出立筊，經再請示，神明則告知是「歡喜」；羅茂興說，誠敬堂信眾並不知道寺裡有古井，是神明指示請他們來祈求蓮花水，才知此處有古井，頗為神奇。

從事神像、佛作的亮司工作室負責人蘇國亮說，新發寺內祭祀許多觀音佛祖神像，其中一尊抱子觀音神像非常特殊，一般抱子觀音後方極少會設計有普陀巖背屏，若有普陀巖背屏的觀音佛祖神像則少有抱子，但這尊抱子觀音神像後方卻有普陀巖，難得一見，應是明末清初時期的神像。

羅茂興說，若立筊持續站立，預計於農曆9月9日（國曆10月29日）太子爺過生日時會將筊拿起，恢復原狀，在這之前均歡迎民眾前來觀看立筊景象。

新發寺主委羅茂興說，寺裡有一口百年古井。（記者林宜樟攝）

新發寺祭祀的一尊抱子觀音佛祖神像，是罕見後方有普陀巖背屏的抱子觀音。（記者林宜樟攝）

鄉親到新發寺觀看立筊。（記者林宜樟攝）

一般的抱子觀音無普陀巖背屏。（記者林宜樟攝）

