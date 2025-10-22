為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    協助救災展現高教能量 教育部表揚成大等3校

    2025/10/22 17:15 記者楊綿傑／台北報導
    教育部今頒獎表揚大專校院媒合工班支援災後復建，協助雲嘉南居民重建家園。（記者楊綿傑攝）

    教育部今頒獎表揚大專校院媒合工班支援災後復建，協助雲嘉南居民重建家園。（記者楊綿傑攝）

    丹娜絲颱風及728豪雨為台灣帶來災情，大專校院在過程中也偕同工班充分發揮救災量能，教育部今天表揚包括成功大學、雲林科技大學、正修科技大學等3校團隊，感謝他們不僅動員學校教職員與學生投入行動，也媒合工班支援地方重建。

    今年丹娜絲颱風及728豪雨重創雲嘉南地區，許多家園在暴風雨摧殘下屋頂破損、牆面龜裂，居民生活受到嚴重影響，為協助地方加速重建，行政院於7月30日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，統合各部會資源與人力，協助災區居民重建家園，在指揮所統籌下，教育部立即啟動調查作業，共有18所大專校院提供約73個工班可提供支援。

    教育部後續調度成功大學、雲林科技大學、正修科技大學等中心團隊偕同工班，投入災區支援，協助辦理媒合、會勘、丈量、報價、簽約與施工等全流程作業，教育部政次張廖萬堅今於部務會報正式頒發感謝狀。

    其中，成功大學在災後第一時間即與台南後壁區建立媒合作業制度，加速處理房屋媒合修繕案件，由建築系副教授宋立文及總務處副總務長杜明河領軍，結合校內建築系與研究所學生、專業建築師及工班，運用空拍機、雷射測距儀及手機測距軟體，快速掌握災損位置與面積，建立完整災情資訊。

    而適逢暑假，成功大學更主動於校內公告徵求志工學生加入行列，協助居民填寫補助相關表格，補足區公所人力不足的缺口。這份源自教育的力量，為後續中心團隊與工班提供了可資依循的制度模式，使復原工作更有效率、更有組織，也體現大學在災後承擔的社會責任與使命感。

    截至今日止，教育部偕同各校團隊的具體成果包括成大所支援的嘉義縣鹿草鄉簽約14件、施工中2件、已完工12件。正修科技大學支援的台南市後壁區簽約10件、已完工10件。雲林科技大學所支援的嘉義縣太保市則簽約9件，施工中4件，已完工5件。

    此外，正修科技大學協調合作的徨祥有限公司，無償認養台南市後壁區中低收入與獨居長者的屋頂修繕，為弱勢家庭優先獲得支持。校方與工班攜手，從丈量到施工，不僅修繕屋舍改善居住安全，更撫慰長者的心靈，帶來安心與關懷。

