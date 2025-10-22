竹市常見樹倒塌 議員鄭美娟批公園、校園無一處倖免

新竹市近期三天兩頭發生樹倒塌事件，市議員鄭美娟批市區公園及校園無一處倖免，籲市府全面檢視校園及公園樹木狀況。（照片取自臉書貼文）

新竹市這週因颱風外圍環流影響，除有間歇性強陣級風，雨勢也不停，結果本週竹市已發生多起路樹倒塌事件，除東門國小旁路樹倒塌，壓損安親班客運車輛，就連中央公園及光復路及香山區茄苳及埔前等處，都有路樹因風勢強勁及雨勢不斷倒塌。市議員鄭美娟批，除行道樹倒塌，現在連市區公園和校園的樹都倒塌，突顯市府的公園巡檢頻率及績效差，要求市府全面檢視路樹現況，防範未然。

鄭美娟說，東門國小旁發生路樹倒塌，壓損客運（車上當時還有人），沒想到事隔一天，今天又傳出中央公園大榕樹倒塌，不幸中的大幸，是2次都未造成人員受傷。但中央公園在市中心，平時就是最多小孩會聚集的地方，要不是現在下雨以及上課期間，如果是遇到假日，發生路樹倒塌意外，後果不堪設想。她籲市府，不要存僥倖心態，就算代理市長邱臣遠說沒有10級大風，也應該正視市民生命財產安全。

她要求市府全面檢視竹市路樹、公園樹木及校園內外大樹的健康狀況，針對老樹、傾斜樹及根系受損樹木，加強巡檢與養護，避免再發生「三天兩頭就倒樹」的危險現象，甚至不斷砍樹，造成市區大樹逐漸消失現象。

新竹市公管中心表示，東門國小的大樹倒塌意外，初判外觀正常，但根部疑似受病害或土壤鬆動影響，導致強風時倒塌，後續會盤點學校周邊及人行道行道樹健康情形，列為優先檢測區域，並強化預防修剪與巡查頻率，避免類似情事再發生。

