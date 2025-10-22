為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韓國旅客成長近50％ 台南4特色對韓客最具引力

    2025/10/22 17:11 記者蔡文居／台南報導
    南市觀旅局於韓國首爾火車站舉辦台南觀光推廣活動。（南市觀旅局提供）

    南市觀旅局於韓國首爾火車站舉辦台南觀光推廣活動。（南市觀旅局提供）

    南市觀旅局表示，根據交通部觀光署資料顯示，今年上半年韓國來台南住宿的旅客較去年同期成長近50％，顯示台南在韓國旅遊市場的吸引力持續提升。其中，韓國旅客普遍重視文化體驗與城市散步氛圍，台南以歷史街區、美食小吃、老屋文創及人情味最具吸引力。

    南市觀旅局表示，近年來，台南屢獲國際媒體肯定，今年不僅榮獲國際知名媒體《Time Out》評選為「亞洲8大最佳旅行地之一」，更入選「2025亞洲十大街頭美食城市」，是台灣唯一獲選城市。

    為加深韓國旅客對台南的印象，並推廣台南城市品牌，南市觀旅局今天於韓國首爾火車站舉辦台南觀光推廣活動，以「古都紅磚 × 神農街彩燈」為主題，結合豐富旅遊資訊、農特產試吃、互動打卡及韓國KOL合作等多元方式，向韓國民眾展示台南兼具文化底蘊與現代活力的城市魅力，讓韓國旅客親身感受台南所代表的「台灣感性」與古都風情。

    活動現場以紅磚牆與暖色燈籠營造台南府城意象，營造濃厚的文化氛圍，吸引旅客駐足拍照打卡，另外除提供台南旅遊資訊外，也搭配「IG按讚及填寫問卷送台南限量小禮」及「台南果乾試吃」等互動環節，讓韓國民眾以輕鬆有趣方式認識台南的觀光魅力。

    南市觀旅局長林國華表示，這次觀光推廣活動選在首爾火車站舉辦，該站每日人流超過百萬人次，是首爾市區人潮最密集的交通樞紐之一，期透過高人流據點作為宣傳核心策略，將台南觀光品牌的曝光效益發揮至最大。

    台南觀光推廣活動前進首爾，遊客試吃台南特產芒果乾。（南市觀旅局提供）

    台南觀光推廣活動前進首爾，遊客試吃台南特產芒果乾。（南市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播