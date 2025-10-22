韓國旅客成長近50％ 台南4特色對韓客最具引力

南市觀旅局於韓國首爾火車站舉辦台南觀光推廣活動。（南市觀旅局提供）

南市觀旅局表示，根據交通部觀光署資料顯示，今年上半年韓國來台南住宿的旅客較去年同期成長近50％，顯示台南在韓國旅遊市場的吸引力持續提升。其中，韓國旅客普遍重視文化體驗與城市散步氛圍，台南以歷史街區、美食小吃、老屋文創及人情味最具吸引力。

南市觀旅局表示，近年來，台南屢獲國際媒體肯定，今年不僅榮獲國際知名媒體《Time Out》評選為「亞洲8大最佳旅行地之一」，更入選「2025亞洲十大街頭美食城市」，是台灣唯一獲選城市。

為加深韓國旅客對台南的印象，並推廣台南城市品牌，南市觀旅局今天於韓國首爾火車站舉辦台南觀光推廣活動，以「古都紅磚 × 神農街彩燈」為主題，結合豐富旅遊資訊、農特產試吃、互動打卡及韓國KOL合作等多元方式，向韓國民眾展示台南兼具文化底蘊與現代活力的城市魅力，讓韓國旅客親身感受台南所代表的「台灣感性」與古都風情。

活動現場以紅磚牆與暖色燈籠營造台南府城意象，營造濃厚的文化氛圍，吸引旅客駐足拍照打卡，另外除提供台南旅遊資訊外，也搭配「IG按讚及填寫問卷送台南限量小禮」及「台南果乾試吃」等互動環節，讓韓國民眾以輕鬆有趣方式認識台南的觀光魅力。

南市觀旅局長林國華表示，這次觀光推廣活動選在首爾火車站舉辦，該站每日人流超過百萬人次，是首爾市區人潮最密集的交通樞紐之一，期透過高人流據點作為宣傳核心策略，將台南觀光品牌的曝光效益發揮至最大。

台南觀光推廣活動前進首爾，遊客試吃台南特產芒果乾。（南市觀旅局提供）

