    首頁 > 生活

    台中驚爆非洲豬瘟 新竹肉品市場豬隻拍賣價創新高

    2025/10/22 17:08 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府表示，同步配合中央全面加強養豬場防疫措施。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，同步配合中央全面加強養豬場防疫措施。（記者廖雪茹攝）

    台中一處養豬場驚爆非洲豬瘟，為防範疫情擴散，農業部今午啟動全國豬隻禁運禁宰等6項應變作為，新竹縣政府全面加強防疫措施，另由於禁宰5天，新竹肉品市場今天拍賣528頭豬隻，價格創近10幾天來最高，每公斤108.4元。

    縣長楊文科呼籲，請養豬農民與相關產業配合各項防疫措施與輔導政策，務必落實畜牧場人車門禁管制與清潔消毒等生物安全作為。縣府將持續追蹤疫情變化，並依中央指示辦理各項應變措施，確保新竹縣養豬產業永續發展與民生消費需求。

    農業處統計，新竹縣目前共198個養豬場，在養量5萬9639頭，主要分布於新豐、湖口、新埔及關西；其中，領有環保局再利用許可的廚餘養豬場共51場。

    農業處表示，配合農業部應變作為，自今日中午12點起，全國豬隻禁運禁宰（暫定5天，10月23日至10月27日，後續將視狀況調整）；全國禁止使用廚餘養豬，防止病原經由廚餘途徑傳播，具體措施將俟中央發布後執行。

    同時，加強肉品市場及運輸車輛清潔與消毒作業；嚴格管制豬隻流向，禁運禁宰前已運出的豬隻可進入肉品市場及屠宰場，但禁止再運出；同時強化屠前、屠後檢查，確保肉品安全。啟動豬場防疫調查，掌握各場豬隻健康狀態，防範疫情擴散；啟動產銷調節機制，確保市場供應穩定，避免民眾恐慌性採購。

    農業處強調，將持續密切追蹤疫情變化，並依中央指示辦理各項應變措施，全力守護新竹縣養豬產業的永續發展，並確保民生消費需求不受影響。衛生局也提醒民眾，購買豬肉時可優先選擇有「CAS優良農產品」或「屠宰衛生檢查合格」標誌的產品。#

