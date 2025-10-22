「強酸溶光電板」實驗遭批結果超標 環境部：極端模擬被錯誤引用

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（資料照）

水面型太陽能光電板引起謠言攻擊，環境部透過實驗澄清，仍再遭誤解。國家環境研究院製表澄清各項極端實驗數據，盼各界以科學理性討論。（國環院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕烏山頭水庫的水面型光電板遭謠傳使用清潔劑清洗，各方闢謠之餘，環境部也使用酸性極端實驗，證明光電板性質結構穩定，對飲用水標準無影響，但網路卻仍有誤解稱該實驗早已超標；環境部今（22日）再度澄清，試驗的pH2.88酸性水質不存在現實，對比的標準也是指原水水質，呼籲外界勿將極端模擬拿來錯誤引用。

環境部國家環境研究院澄清，太陽能光電板架在水庫水面上，而極端實驗是指將嚴重破壞粉碎的光電板碎屑，在純水與pH約2.88酸性液體條件環境下，浸泡1至3個月，但pH 2.88這樣酸的水質不會在現實發生，水庫水質酸鹼度不會低於6。

國環院也表示，也因光電板架在水庫上，其符合飲用水標準，是指尚未經過淨水場處理的原水水質。另，環境部定期執行飲用水水質相關檢測，則是指經淨水場處理過的水，均符合飲用水水質標準。

國環院進一步解釋，溶出試驗是將粉碎的光電板碎屑在酸性環境下，以每分鐘搖晃30次，進行萃取，該試驗是用來判定光電板是否為有害事業廢棄物，其判定標準是有害事業廢棄物認定標準、而非飲用水水質標準，請勿錯誤引用。

