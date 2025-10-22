為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「強酸溶光電板」實驗遭批結果超標 環境部：極端模擬被錯誤引用

    2025/10/22 17:15 記者吳柏軒／台北報導
    台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（資料照）

    台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（資料照）

    水面型太陽能光電板引起謠言攻擊，環境部透過實驗澄清，仍再遭誤解。國家環境研究院製表澄清各項極端實驗數據，盼各界以科學理性討論。（國環院提供）

    水面型太陽能光電板引起謠言攻擊，環境部透過實驗澄清，仍再遭誤解。國家環境研究院製表澄清各項極端實驗數據，盼各界以科學理性討論。（國環院提供）

    〔記者吳柏軒／台北報導〕烏山頭水庫的水面型光電板遭謠傳使用清潔劑清洗，各方闢謠之餘，環境部也使用酸性極端實驗，證明光電板性質結構穩定，對飲用水標準無影響，但網路卻仍有誤解稱該實驗早已超標；環境部今（22日）再度澄清，試驗的pH2.88酸性水質不存在現實，對比的標準也是指原水水質，呼籲外界勿將極端模擬拿來錯誤引用。

    環境部國家環境研究院澄清，太陽能光電板架在水庫水面上，而極端實驗是指將嚴重破壞粉碎的光電板碎屑，在純水與pH約2.88酸性液體條件環境下，浸泡1至3個月，但pH 2.88這樣酸的水質不會在現實發生，水庫水質酸鹼度不會低於6。

    國環院也表示，也因光電板架在水庫上，其符合飲用水標準，是指尚未經過淨水場處理的原水水質。另，環境部定期執行飲用水水質相關檢測，則是指經淨水場處理過的水，均符合飲用水水質標準。

    國環院進一步解釋，溶出試驗是將粉碎的光電板碎屑在酸性環境下，以每分鐘搖晃30次，進行萃取，該試驗是用來判定光電板是否為有害事業廢棄物，其判定標準是有害事業廢棄物認定標準、而非飲用水水質標準，請勿錯誤引用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播